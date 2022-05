Verónica Ojeda sobre el escándalo de los premios Martín Fierro 2022: "Son tremendos hdp los que bajaron a Dieguito"

dieguito.jpg Verónica Ojeda aseguró sobre el homenaje a Diego Maradona en los premios Martín Fierro: "Dieguito me pregunto cuando íbamos a subir al escenario, él estaba esperando ese momento para decir unas cosas lindas sobre su papá".

Y como para dejar claro que la idea original era efectivamente que Dieguito Fernando subiera a agradecer el homenaje a su papá, sumó "Dieguito me preguntó cuándo íbamos a subir al escenario, él estaba esperando ese momento para decir unas cosas lindas sobre su papá", pero reveló que "A último momento me avisaron que no íbamos a subir al escenario". En tanto, sobre la explicación que le dieron sobre el cambio de último momento, Verónica Ojeda agregó que "Se acercaron y me dijeron que por decisión del canal nadie iba a subir al escenario en el homenaje a Diego por internas familiares".

Así como también confió la ex de Diego Maradona que todo le pareció raro desde el momento que llegaron al Hilton: "Cuando entramos a la fiesta, nos dijeron la mesa y me pareció una cargada, estábamos últimos", así como también aclaró "Nos organizamos para poder ir temprano, nada fue canje, pagamos todo para estar tranquilos, no molestamos a nadie".

Verónica Ojeda sobre el homenaje a Diego Maradona en los premios Martín Fierro: "No entiendo porque Telefe no invitó a los otros hijos de Diego"

Claro que en las declaraciones que hizo Verónica Ojeda sobre el incómodo momento que terminaron viviendo el domingo por la noche, también aseveró que "Hasta lo que yo sabía estaba todo cordial, queríamos trabajar juntos sobre el caso de Diego, por eso no entiendo qué problema pudo haber habido". Y continuó, entre molesta y triste por la situación: "Algo pasó previamente, la otra parte sabía que íbamos a ir, había una idea de que suban el nieto y Dieguito al escenario", dejando en claro nuevamente que la idea original era que Dieguito subiera al escenario.

Y para dar cuenta de la respetuosa relación que mantiene con la primera ex mujer del Diez, Claudia Villafañe, Verónica Ojeda reveló la charla previa que mantuvieron: "Yo hablé con Claudia, estábamos ambas partes de acuerdo para ir al homenaje".

dieguito 1.jpg Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando durante la entrega de los premios Martín Fierro, en la última mesa del salón.

Así, apuntando directamente contra el canal, la mamá de Dieguito Fernando disparó enojada en la charla radial: "Son tremendos hdp, no les importa nada, solamente quieren quedar bien con una parte“. Pero también se sinceró, admitiendo "Tuve mucha impotencia. Se metieron con mi hijo. Le faltaron el respeto. Los que decidieron bajarlo son muy mala leche".

En tanto, ya para cerrar el tema Ojeda admitió "Yo si estaba sola me iba. Pero no lo hice por mi hijo, [que] estaba muy feliz... Mi hijo tiene 9 años, no tienen por qué hacerle lo que le hicieron. Yo me banco todas, pero no quiero que se metan más con mi hijo".