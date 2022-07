Verónica Vieyra contó la impensada manera en que conoció a su pareja

“Hace ocho años que estoy en pareja”, explicó la actriz. “¿Y es el amor de tu vida?”, le preguntó la conductora. Y Verónica Vieyra contestó: “¿Y vos qué creés? La verdad es que es un amor de esos que te imaginás, soñás, pero que creés que no suceden, un amor sano, tranquilo y él es muy buen compañero”.

Y recordó cómo se dio conocerlo: “Estaba tomando un tecito con una amiga era un sábado a la noche y yo, mientras armábamos una producción para teatro estaba en jogging y sin arreglarnos. En eso me llama mi hija, y me dice que vayamos al carnaval, que había conseguido unos trajecitos para ir, y nosotras estábamos así nomás, tipo pijamada; pero me convenció y fuimos”.

“Subimos unas gradas y cuando estoy bajando, veo un pelado de espaldas y le digo a mi amiga: ‘Este es el amor de mi vida’. Cuando lo vi de frente no lo podía creer; era re lindo, tenía unos ojazos, y dije: ‘Ay Dios’; me quedé como una boba, callada, me reía sin saber qué decir”, detalló la actriz.

Y aclaró: “Como a las dos semanas nos volvimos a ver en el carnaval. A esta altura uno está distinto también, igual él tiene diez años menos que yo. Antes ellos estaban con chicas diez años menores y ahora nosotras estar con chicos más jóvenes”.

Silvestre sobre su separación de Verónica Vieyra: "Me dejó en la calle"

Silvestre estuvo en Debo decir y recordó su conflictivo divorcio con Verónica Vieyra, con quien estuvo en pareja durante 14 años y se separó en 2010.

"Lo que más me complicó es la traición y la mentira. De mi última ex, por ejemplo, que prácticamente me dejó en la calle. Se quedó con todas mis propiedades, con el trabajo de 60 años, es muy duro eso", precisó el cantante.

Y remarcó sobre los comentarios que soportó: "Y encima recibir críticas. Además de que me dejaron en la calle recibí críticas por distintas declaraciones".

"Por eso digo no es tan fácil cargarse sobre los hombros o descargarse esa mochila terrible que es la crítica destructiva", siguió Silvestre. Y cerró sobre aquella separación que fue muy dura: "Me quedé sin nada, tuve que empezar de nuevo".