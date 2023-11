Vicky Xipolitakis exhibió su prenda íntima de la suerte y Vero Lozano se la probó: "A mí no me tapa tanto"

“Es muy especial para mí porque me acompañó en mis comienzos cuando debuté como vedette. Para mí era muy importante. Es la ‘tanga de la suerte’”, contó en el ciclo conducido por Vero Lozano.

“Cuando debuto como vedette esta tanga me la ponía abajo del conchero. Es la ‘tanga truquera’ que no se ve. Me daba tanta suerte que nunca nunca me la pude sacar”, aseguró.

Acto seguido, la presentadora se probó sobre su ropa la tanga de Xipolitakis. “Tiene la ‘chucha’ más chica que yo porque no me tapa tanto”, dijo Lozano entre risas.

Tremendo revés judicial para Vicky Xipolitakis por haber piloteado un avión

Este miércoles en A la tarde (América TV) anunciaron el revés judicial para Vicky Xipolitakis en la causa que tenía por ingresar a la cabina de un avión durante el despegue.

El hecho ocurrió el 22 de junio de 2015 cuando la mediática hizo maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Rosario y una familia de pasajeros la acusó por “daños y perjuicios”. Los denunciantes le reclamaron 2 millones de pesos y este miércoles llegaron a un acuerdo con la compañía de seguros.

Xipolitakis, en una primera instancia, pagó una multa de 20 mil pesos e hizo 295 horas de trabajo comunitario en una parroquia de Lanús, como parte del acuerdo por un juicio abreviado en el que se declaró culpable. En tanto, los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje fueron despedidos por negligencia.

Ahora, en el ciclo conducido por Karina Mazzocco, el periodista Diego Esteves informó: "Se acaba de homologar el acuerdo entre Vicky Xipolitakis, el piloto y el copiloto y una familia que los había denunciado por daños y perjuicios que le reclamaban dos millones de pesos”.

“Este reclamo se inició en 2019, pero llegaron a un acuerdo con la compañía de seguros que tenían por viajar en ese avión”, explicó y destacó: “Es un acuerdo de 600 mil pesos".