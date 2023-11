Vicky Xipolitakis se coló en el banderazo de Boca en Brasil y enloqueció a los hinchas con su look

Vicky Xipolitakis Brasil 1.jpg

Así, sabiendo que la hinchada argentina haría un banderazo en Copacabana para alentar a los dirigidos por Jorge Almirón, Vicky no dudó en meterse en la celebración con un particular look con el que interactuó con los bosteros.

Vestida con un sensual catsuit azul y amarillo, y unos lentes amarillos, Xipolitakis saltó y cantó "¡Dale Boca!" como una hincha más, según ella misma lo compartió desde sus Instagram Stories donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

“En el corazón del banderazo. Quiero agradecerles a ustedes por tantos mensajes llenos de amor que recibí. Seguimos palpitando juntos la gran final ¡Esto es una fiesta!”, agradeció emocionada y feliz por cumplir un sueño más junto al equipo de sus amores.

Tremendo revés judicial para Vicky Xipolitakis por haber piloteado un avión

Este miércoles en A la tarde (América TV) anunciaron el revés judicial para Vicky Xipolitakis en la causa que tenía por ingresar a la cabina de un avión durante el despegue.

El hecho ocurrió el 22 de junio de 2015 cuando la mediática hizo maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Rosario y una familia de pasajeros la acusó por “daños y perjuicios”. Los denunciantes le reclamaron 2 millones de pesos y este miércoles llegaron a un acuerdo con la compañía de seguros.

Xipolitakis, en una primera instancia, pagó una multa de 20 mil pesos e hizo 295 horas de trabajo comunitario en una parroquia de Lanús, como parte del acuerdo por un juicio abreviado en el que se declaró culpable. En tanto, los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje fueron despedidos por negligencia.

Ahora, en el ciclo conducido por Karina Mazzocco, el periodista Diego Esteves informó: "Se acaba de homologar el acuerdo entre Vicky Xipolitakis, el piloto y el copiloto y una familia que los había denunciado por daños y perjuicios que le reclamaban dos millones de pesos”.

“Este reclamo se inició en 2019, pero llegaron a un acuerdo con la compañía de seguros que tenían por viajar en ese avión”, explicó y destacó: “Es un acuerdo de 600 mil pesos".