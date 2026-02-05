El inesperado chape de Emilia Attias con una compañera de MasterChef que sorprendió a todos: el video

Sofía, lejos de quedarse atrás, respondió con la misma intensidad y sostuvo el clima romántico del momento. En su rol de Julieta, replicó: "El santo oye con serenidad las súplicas, pues oídme serena mientras mis labios rezan y los vuestros me purifican". Acto seguido, ambas sellaron la escena con un beso apasionado que desató aplausos, comentarios y una inmediata repercusión en redes.

Desde su lugar de jurado invitado y con vasta experiencia teatral, Nico Vázquez no pudo ocultar su entusiasmo ante lo que acababa de ver. Sorprendido por la entrega y la comprensión del desafío, destacó: "¡Excelente! Entendió todo, entendió todo lo que dimos. ¡Qué lindo! Me encantó esta primera prueba, es un trabajo fantástico".

Y cuando parecía que todo había terminado, Emilia Attias y Sofía 'La Reini' Gonet redoblaron la apuesta: lejos de cualquier formalidad, volvieron a besarse frente a sus compañeros, cerrando la prueba con una escena que, sin dudas, ya quedó entre las más comentadas de la temporada.

beso de Emilia Attias y La Reini en MasterChef Celebrity 1

Cuál fue el disfraz con el que La Reini sorprendió a todos en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet, popularmente conocida como La Reini, se consolidó, desde el primer día, como una de las figuras más singulares y descontracturadas de MasterChef Celebrity (Telefe). Lejos de pasar inadvertida, la participante demostró que no solo llegó al certamen gastronómico con ganas de competir, sino también decidida a dejar su sello personal en cada aparición, combinando creatividad, humor y una cuota de audacia que no pasa desapercibida ni para sus compañeros ni para el jurado.

A lo largo de las distintas galas, Gonet dejó en claro que para ella el reality va mucho más allá de cocinar bien un plato. Su objetivo parece ser sorprender, jugar con los límites del formato y sumar momentos que rápidamente se vuelven virales. En ese camino, protagonizó escenas que quedaron grabadas en la memoria del público, como aquella vez en la que se presentó a cocinar “pelada”, en un claro guiño y homenaje al chef Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes del ciclo.

Lejos de quedarse con ese recuerdo, La Reini volvió a redoblar la apuesta en una nueva emisión del programa. Esta vez, su entrada al estudio generó impacto inmediato: apareció caracterizada como una enorme medalla de oro, desatando risas, miradas de sorpresa y comentarios entre los presentes. Fiel a su estilo, explicó el significado detrás de su elección y dejó en claro que nada fue improvisado.

Embed

“Soy la medalla. Abundancia. Hoy soy la medalla dorada personificada. Había que redoblar la apuesta. Estoy motivada y ya vengo de medallas doradas, y por eso me convertí en este personaje que soy”, expresó Sofía al momento de ubicarse frente a las hornallas, mientras el resto de los participantes observaba con atención su llamativo look.

La reacción del jurado no tardó en llegar. Los chefs se mostraron sorprendidos y divertidos ante la puesta en escena de la participante, destacando no solo la originalidad del disfraz sino también el trabajo de producción que implicó. En ese contexto, Donato de Santis fue quien se mostró más impactado y no dudó en elogiarla públicamente.

“Es la dorada. Muy bien, es un trabajo espectacular”, lanzó el chef italiano, reconociendo el esfuerzo y la creatividad detrás de la elección de Gonet.

Así, una vez más, La Reini logró su cometido: captar todas las miradas, marcar presencia en el estudio y demostrar que en MasterChef Celebrity también hay lugar para el show, la personalidad y las decisiones arriesgadas, sin perder de vista la competencia culinaria.