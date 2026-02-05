Se supo de qué murió Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar y Bendita
El actor Juan Carlos Velázquez, reconocido masivamente como “El Mini”, murió este miércoles a los 64 años.
Este miércoles 4 de febrero murió a los 64 años Juan Carlos Velázquez, conocido por los televidentes como “El Mini” gracias a su paso por Duro de Domar. El humorista dejó un vacío enorme entre colegas, figuras del espectáculo y fanáticos que lo recordaron con cariño en las redes sociales.
Según informó Juan Etchegoyen, el actor y humorista falleció a causa de un infarto. Velázquez había sido internado por un cuadro respiratorio severo y, tras ser trasladado a terapia intensiva, sufrió una descompensación fatal.
“Ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo pasaron a terapia intensiva. Sufrió un infarto, no pudieron hacer nada y falleció”, detalló el el periodista al dar a conocer la triste noticia.
Apenas se supo lo ocurrido, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de su paso por la pantalla chica, donde supo ganarse el afecto del público con su carisma, espontaneidad y un estilo único.
La muerte de Velázquez llegó después de varios episodios de salud que preocuparon a su entorno en los últimos años. En 2024, el actor fue internado de urgencia tras una fuerte descompensación, con intensos dolores en el pecho y dificultades para respirar.
En ese momento, él mismo contó que los médicos le habían detectado arterias obstruidas y que debió someterse a un tratamiento inmediato. Tras ese susto, habló públicamente sobre el impacto que tuvo ese episodio en su vida y la importancia de cuidarse. “Gracias a Dios no era mi hora todavía. Estoy muy bien y Dios me permite seguir vivo”, había expresado entonces, con alivio y gratitud.
Aunque en los últimos años se había mantenido alejado de los medios porque no era convocado, su figura seguía siendo recordada con cariño. Por eso, su muerte provocó un gran dolor en el mundo del espectáculo y entre quienes disfrutaron de su talento y simpatía.