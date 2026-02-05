Se supo de qué murió Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar y Bendita

La muerte de Velázquez llegó después de varios episodios de salud que preocuparon a su entorno en los últimos años. En 2024, el actor fue internado de urgencia tras una fuerte descompensación, con intensos dolores en el pecho y dificultades para respirar.

En ese momento, él mismo contó que los médicos le habían detectado arterias obstruidas y que debió someterse a un tratamiento inmediato. Tras ese susto, habló públicamente sobre el impacto que tuvo ese episodio en su vida y la importancia de cuidarse. “Gracias a Dios no era mi hora todavía. Estoy muy bien y Dios me permite seguir vivo”, había expresado entonces, con alivio y gratitud.

Aunque en los últimos años se había mantenido alejado de los medios porque no era convocado, su figura seguía siendo recordada con cariño. Por eso, su muerte provocó un gran dolor en el mundo del espectáculo y entre quienes disfrutaron de su talento y simpatía.