Viviana Canosa reveló cómo recibió la noticia del infarto de Jorge Rial y habló de su salud: "Le deseo..."

Incluso, Viviana reveló que de algún modo se amigó con el conductor, y que “el año pasado me invitó a ir a Sobredosis de TV y yo le dije que tenía miedo, que no iba a saber qué hacer ahí”, contó la conductora.

“Me shockeó mucho porque automáticamente se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos. Yo trato de no tener malos recuerdos en general. Pensá que yo laburé un solo año en Intrusos y ya pasaron veinte”, confesó y cerró: “Con él quedó todo bien, nos mandamos unos mensajes cuando me invitó a su programa... qué sé yo. Hay gente que le deseaba la muerte y yo ni a mi peor enemigo le deseo la muerte”.

La conmovedora foto que compartió Morena, en medio de la internación de Jorge Rial

El fin de semana, Jorge Rial fue trasladado de urgencia a la Clínica del Country en Bogotá, Colombia, donde estaba disfrutando de unas vacaciones. Durante su internación, el conductor sufrió un infarto y tuvo que ser reanimado.

Sus hijas, Morena y Rocío, tomaron un vuelo y viajaron a ese país para estar junto a su papá. La información sobre la salud del periodista era escasa y para nada alentadora.

Afortunadamente, Rial logró recuperarse luego de atravesar por una situación delicada por su complejo cuadro cardíaco. Aunque aún tiene que continuar en observación, el pronóstico es positivo.

En su cuenta de Instagram, Morena compartió una imagen conmovedora. La joven subió una foto en al clínica, sosteniéndole la mano a su papá. "Te amo", escribió en la descripción de la publicación.