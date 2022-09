Viviana Colmenero reapareció en TV y reveló un secreto de su paso por Gran Hermano

"¿En el casting vos dijiste que eras prostituta?", le preguntó Andrea Taboada. "No, ¿sabes que no? Yo nunca dije eso. El otro día me puse a pensar en eso. Yo nunca hablé de eso en Gran Hermano. Nunca hablé del tema. No dije nada ni en los castings ni en la casa", recordó.

Colmenero remarcó que fue algo que trascendió a la prensa, pero que ella no se encargó de difundir. "No van a encontrar ningún archivo mío diciendo: 'me dedico a esto o hago tal cosa'. Me mi boca jamás salió. Armaron la historia lo demás", sostuvo.

La ex GH indicó que, cuando su historia se masificó, ella no tuvo problemas en hacerse cargo de su pasado. "Yo después levanté la bandera", señaló.

Por último, Colmenero reveló que no logró un gran rédito económico tras su experiencia en el reality. "Quedé en la anda misma. No hice plata en la televisión. Habré hecho alguna que otra cosita... una obra de teatro en Mar del Plata, pero eso era nada, en comparación a la plata que hace la gente ahora", sentenció.

image.png

Una ex Gran Hermano mostró que se quedó sin dientes: ¿qué le pasó?

Tamara Paganini, ex participante del reality Gran Hermano, decidió someterse a un gran transformación estética. Hace unos meses, la actriz contó que se realizó una blefaroplastia inferior.

"No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos!", relató Paganini.

image.png

La ex Gran Hermano mostró que le colocaron implantes dentales. "Ya me empezaron a sacar los dientes provisorios y van a probar los definitivos", expresó en un video que colgó en sus redes.

Paganini sorprendió a todos al lucir su dentadura en el consultorio del odontólogo, en medio del tratamiento. Poco a poco, la ex chica reality está completando el proceso de trasformación que inició hace unos meses.