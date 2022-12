¿Filtró más datos? La charla entre Juliana y Romina que Gran Hermano interrumpió

La santafesina repasó un diálogo que había tenido con otra participante que le había hablado mal de la ex diputada.

“Lo charlamos afuera, por eso no te puedo contar mucho. Como que no me la quisieron hacer a mí, pero en ese momento no me dijeron que tenía razón”, señaló Juliana.

“Claro, querían mufarme a mí”, sostuvo Romina, que se quedó pensando en esa información. “No sé como había sido, pero eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas”, siguió Juliana.

La participante sigue brindando información del exterior, algo que tiene absolutamente prohibido, y ahí GH intercedió con su voz: “Juliana: recuerden que está prohibido hablar del afuera. Gracias”, advirtió tajante.

Juliana sigue dando información del exterior en la casa de Gran Hermano 2022

Juliana Díaz fue elegida por sus compañeros dentro de la casa de Gran Hermano 2022 para reingresar al reality. Después de la votación, Tini -como le dicen cariñosamente- agarró su valija y volvió al juego.

Antes del reingreso, Santiago del Moro le hizo una fuerte advertencia. El conductor le dijo no puede dar información del exterior a sus compañeros y que, en caso de hacerlo, recibiría una sanción.

Sin embargo, Juliana no escuchó esa recomendación. A las pocas hora de su reingreso, la chica de Santa Fe metió la pata: le contó a Maxi que los votos de Coti fueron anulados porque tomó un papel que cayó al jardín, con información sobre el repechaje.

Por ese incumplimiento de las normas del reality, Tini fue sancionada: no podrá participar de la prueba del líder la semana próxima, tampoco podrá nominar, e irá directamente a placa el día de la nominación.

Al parecer, Juliana aún no fue informada de la decisión de Gran Hermano 2022 por su error. En un video reciente, se ve a la joven hablando con Maxi en la cocina y contándole datos del exterior.