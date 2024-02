Wanda Nara abrió un casting para su nuevo videoclip: los exigentes requisitos para anotarse

Wanda Nara grabando

De esta forma, esta vez a Wanda se le ocurrió incluir a sus seguidores en el siguiente video y compartió un casting público aunque con ciertos requisitos a la hora de anotarse.

“Mañana necesitamos señoras o señores de 45 a 58 años para mi nuevo video clip. En lo posible gente de Zona Norte”, indicó la conductora en una de sus historias.

Para comunicarse en caso de estar interesados, aclaró que lo hicieran a través de su estilista Kennys Palacios y lo etiquetó en el mismo posteo que luego fue replicado por él.

Wanda Nara casting

Wanda Nara reveló el motivo que genera mayor discordia en su relación con Mauro Icardi

Este lunes Wanda Nara estuvo como invitada al programa de streaming Sería Increíble (Olga) y reveló algunos detalles nuevos sobre la intimidad de su matrimonio con el futbolista Mauro Icardi.

En primer lugar hizo un análisis acerca de lo que significa para ella ser pareja de un jugador de fútbol, y aseguró que ella tiene una postura firme respecto a que espera que todas las mujeres puedan realizarse más allá lo que implica una relación de ese estilo.

“Ahí soy re feminista, la mujer tiene que trabajar y tiene que hacer algo. No digo que sea si o si famosa, hay mil cosas, pero se tiene que realizar como mujer para no depender de un hombre y poder tener la posibilidad de decir un besito, me voy”, sentenció.

Y luego confesó: “Mi gran pelea con Mauro es porque yo trabajo, claramente. A él le encantaría que yo no trabaje, le parece como que es innecesario”.

“A veces me ve levantarme temprano y me dice '¿qué necesidad?'. Me hace comentarios que me rompen las pelotas. Si me peleo por algo es por el comentario de 'que ganas'", completó.