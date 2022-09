Wanda Nara anunció la separación y Mauro Icardi habló de sus ganas de tener otro hijo ¿En qué quedamos?

MAuro icardi separación 2.jpg

Pero el jugador ahondó más sobre el tema, y cuándo le preguntaron: “¿Tenés ganas de que llegue el varón?”. "Pronto”, puso, junto a un emoji de un bebé y mencionando a su esposa.

Además, fue consultado sobre si enamoraría de otra mujer, y respondió: "Tengo a la mejor mujer y la mejor madre", arrobando a la investigadora de ¿Quién es la máscara? (Telefe).

Mauro Icardi borró los mensajes de su red social, luego de que Wanda anuncie la separación.

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: "Me resulta muy doloroso vivir este momento"

Desde hace un par de días que se viene hablando de una crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La distancia entre ellos parece haber desencadenado una ruptura, que -al parecer- sería definitiva.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la botinera compartió un mensaje contundente, en el cual hace referencia a su vínculo con el jugador y el padre de sus dos hijas.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pera dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo Wanda en el posteo.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

Antes, la rubia le respondió a una seguidora, que le preguntó: "¿Hace cuántos años que estás casada con Mauro?". "Estuvimos 9 años", precisó la botinera, dejando en evidencia que estaría distanciada del jugador.