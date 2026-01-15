Verónica Castro relató cuando Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento y se le plantó: "¿Por qué...?"

Y puso en contexto: “Habíamos varios artistas y entonces era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre allí. También estaba Julio Iglesias”.

Verónica Castro contó que Julio Iglesias se colocó detrás de ella sin que lo notara y luego la tocó sin su consentimiento. "Y de repente siento que alguien me agarra la pomba y meto un trancazo para atrás. Dije: el que haya sido, se lleva su trancazo. Y era Julio", comentó la artista.

“Dije, ‘Oye, cabrón, ¿por qué me agares la nalga?’ Y me dice: porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario”, continuó.

Castro también recordó otro momento de incomodidad con su colega frente a cámaras cuando él la besó sin su autorización: “Estamos enfrente de la cámara, se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso en la cámara casi en vivo y a todo color. Dije: por qué eres tan... Por qué me haces esto frente de las cámaras", finalizó.

Embed

Marcela Tauro recordó el incómodo momento que pasó Julio Iglesias en una entrevista

Marcela Tauro recordó al aire en Intrusos (América Tv) una experiencia incómoda que vivió años atrás al entrevistar a Julio Iglesias años atrás en San Pablo, Brasil.

Fue en el contexto que se analizaba en el programa las denuncias que se conocieron contra el famoso artista por acoso y abuso sexual por parte de dos ex empleadas.

"Fue en una nota en San Pablo. Hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: 'Tengo una hora'. Era en un lugar cerrado y había que hacerle la foto, porque era para la Revista Gente", relató Marcela Tauro sobre aquel encuentro laboral con Julio Iglesias.

Y luego comentó que tras grabar la entrevista ocurrió un episodio que la incomodó: "Habla de economía, nos da consejos de economía y él, cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: 'Bueno'. Me agarra a mí, me da un pico. La foto es esta: pico y me sienta en la falda".

"En ese momento yo era joven y te incomoda", reconoció la periodista sobre esa inesperada situación que vivió con el cantante. Y remarcó que no fue la única mujer en atravesar esa situación.

"¿Sabés cómo termina siendo la nota? Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo. Y mostraron todas las fotos, hasta gracioso era en ese momento. Se ve que era su patrón", señaló Tauro.