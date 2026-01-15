Verónica Castro relató cuando Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento y se le plantó: "¿Por qué...?"
En un programa del exterior recordaron el fuerte relato de Verónica Castro de su expericiencia con Julio Iglesias ante las denuncias de dos ex empleadas del cantante por abuso sexual.
15 ene 2026, 11:50
Verónica Castro relató cuando Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento y se le plantó: "¿Por qué...?"
Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual por parte de dos ex empleadas, una doméstica y una fisioterapeuta, que trabajaron para el famoso cantante en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, y que presentaron la denuncia el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España.
Lo cierto es que en este contexto, en el programa mexicano Ventaneando recordaron la vez que Verónica Castro comentó en una entrevista con Pati Chapoy que Iglesias la tocó sin su consentimiento en un evento público y cuál fue su inmediata reacción.
La conductora y actriz mexicana narró que el hecho ocurrió durante una entrega de premios con varios artistas famosos presentes, cuando el cantante español de 82 años la tocó sin autorización en pleno escenario.
"El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias porque sí. Un día me agarró una nalga arriba de un escenario", comenzaba su relato la artista.
Y puso en contexto: “Habíamos varios artistas y entonces era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre allí. También estaba Julio Iglesias”.
Verónica Castro contó que Julio Iglesias se colocó detrás de ella sin que lo notara y luego la tocó sin su consentimiento. "Y de repente siento que alguien me agarra la pomba y meto un trancazo para atrás. Dije: el que haya sido, se lleva su trancazo. Y era Julio", comentó la artista.
“Dije, ‘Oye, cabrón, ¿por qué me agares la nalga?’ Y me dice: porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario”, continuó.
Castro también recordó otro momento de incomodidad con su colega frente a cámaras cuando él la besó sin su autorización: “Estamos enfrente de la cámara, se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso en la cámara casi en vivo y a todo color. Dije: por qué eres tan... Por qué me haces esto frente de las cámaras", finalizó.
Embed
Marcela Tauro recordó el incómodo momento que pasó Julio Iglesias en una entrevista
Marcela Tauro recordó al aire en Intrusos (América Tv) una experiencia incómoda que vivió años atrás al entrevistar a Julio Iglesias años atrás en San Pablo, Brasil.
Fue en el contexto que se analizaba en el programa las denuncias que se conocieron contra el famoso artista por acoso y abuso sexual por parte de dos ex empleadas.
"Fue en una nota en San Pablo. Hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: 'Tengo una hora'. Era en un lugar cerrado y había que hacerle la foto, porque era para la Revista Gente", relató Marcela Tauro sobre aquel encuentro laboral con Julio Iglesias.
Y luego comentó que tras grabar la entrevista ocurrió un episodio que la incomodó: "Habla de economía, nos da consejos de economía y él, cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: 'Bueno'. Me agarra a mí, me da un pico. La foto es esta: pico y me sienta en la falda".
"En ese momento yo era joven y te incomoda", reconoció la periodista sobre esa inesperada situación que vivió con el cantante. Y remarcó que no fue la única mujer en atravesar esa situación.
"¿Sabés cómo termina siendo la nota? Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo. Y mostraron todas las fotos, hasta gracioso era en ese momento. Se ve que era su patrón", señaló Tauro.