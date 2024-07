Wanda Nara contó cuándo inician las grabaciones de Bake Off y adelantó un nuevo proyecto: "Se mueren"

“Este mes empiezo con fotos y reuniones de producción. El jurado es increíble. Y los participantes darán que hablar”, aseguró Wanda.

Wanda Nara grabaciones Bake Off

En esta ocasión, según adelantó el periodista Guido Záffora en Intrusos (América), el jurado de la competencia estará integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

Como si eso fuera poco, y dado que Wanda siempre está dispuesta a todo, también reveló que formará parte de un increible proyecto que dejó a todos expectantes.

"¿Hay algún proyecto en el que estés laburando actualmente?", le preguntaron en otra historia y ella comentó: "Sí, leyendo un guión para Disney que se mueren. Mi papel es la protagonista. Se graba en Italia, Uruguay y Argentina".

Wanda Nara proyecto disney

La contundente aclaración de Wanda Nara ante las versiones que se bajó de un evento por Furia de Gran Hermano

En las últimas horas circuló la información de que Wanda Nara se habría bajado de un evento que iba a compartir con Juliana Furia Scaglione de Gran Hermano.

El periodista Fede Flowers contó desde sus redes sociales que sería una cuestión de celos profesionales los que habrían influido en la decisión de la conductora de bajarse del evento.

"Wanda Nara se bajó de la presentación en el Circo Rodas que compartiría con Furia. La fecha estaba cerrada, el caché estaba pago. Ella iba a ser la madrina e iba a ocupar un lugar privilegiado pero no quiso compartir escenario con Furia. Teme que le saque protagonismo. Devolvió el dinero", afirmó Flowers desde sus Instagram Stories replicando su mensaje de X.

Al tiempo que en otra publicación agregó: "El tuit de un famoso mediático despertó las dudas de Wanda e hizo que levantara el tubo y devolviera el caché por la presentación que iba a compartir con Furia. Casualmente, 'le salió un viaje' y quería postergar su presentación para otro día".

Wanda NAra se baja de evento con Furia1.jpeg

Wanda Nara se baja de evento con Furia 2.jpeg

Este tema fue abordado en el ciclo Intrusos, América Tv, y Guido Záffora contó la aclaración que le hizo la propia Wanda al respecto ante su consulta: "Nunca estuve en el Circo, no me bajé, nunca acepté porque no tengo días en julio acá. Nunca cerré, no me pagaron ni nada".

Y agregó en charla con el periodista: "Nunca acepté nada porque no tengo días (libres)". A lo que Pablo Layús contó que sí tenía todo acordado con los organizadores y hasta le habrían abonado la participación en el evento: "Me pasaron la foto que pasó Wanda para el flyer, tres fotos había pasado".

"Está hablando ella con la gente del circo porque no le gustó esta situación", añadió Záffora. A lo que Marcela Tauro observó: "Puede ser que a lo mejor no le guste Furia". Y Laura Ubfal precisó: "(Wanda) Había cerrado y se bajó".