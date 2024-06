Inesperada reacción de Wanda Nara ante el drástico cambio de look de su hijo Valentino

valentino lopez nuevo look.jpg

Al ver el gran cambio en el look de uno de sus hijos, que también es futbolista al igual que su padre, la esposa de Mauro Icardi reacción de manera sorpresiva: “Sufriendo”, expresó la morocha desde sus historias de Instagram.

El hijo mayor de Wanda con Maxi López, quienes se separaron en 2013, se cortó el pelo bien cortito y su nuevo estilo dejando atrás la cabellera larga no pasó desapercibido para su mamá.

Tras volverse a instalar en la Argentina por proyectos laborales en televisión, la mediática había mostrado las fotos de la lujosa casa donde vive en el exclusivo barrio privado de Nordelta, con lujosas instalaciones, que enloquecieron a sus seguidores.

Wanda Nara se hizo un jugado cambio de look y recibió un fuerte reproche de su hija Isabella

Recién llegada de Italia a la Argentina, Wanda Nara se prepara para volver a la televisión nacional como conductora y sorprendió a sus seguidores con un llamativo cambio de look.

A través de un posteo en sus redes sociales, la mediática mostró que tanto ella, como su hija Francesca, decidieron cortarse el flequillo y lucieron su nuevo corte. “Nuevo look. No sé quién le dio la vida a quien…Te amo”, escribió junto al carrusel de imágenes.

Entre las reacciones, su nuevo aspecto generó comentarios de aceptación, algunas críticas, pero lo que más llamó la atención fue el reproche que le hizo su hijas más pequeña, Isabella, quien lleva el look de flequillo hace tiempo.

"Buen día, hoy me levanto y veo que toda mi familia tiene flequillo y no sé qué les pasa que me copian todo. Yo tengo los ojos verdes, ellos tienen los ojos verdes, yo tengo flequillo, ellos tienen flequillo”, comenzó diciendo la hija de Mauro Icardi.

Luego apareció Wanda en el video y ella le preguntó: "¿Te gusta copiarme mi amor?". “Pero yo me quiero matar con este flequillo, me queda horripilante, ¿en cuánto tiempo me crecerá Isi, vos que sos experta en flequillo?”, contestó la conductora.

Por supuesto que al video ambas le pusieron todo el humor e Isabella aseguró que le crecería en tres o cuatro meses. “¿Qué voy a hacer?, No voy a salir a la calle. Además, es incontrolable el mío. Me levanté y tenía un techo, lo bueno es que si llueve no te mojás", deslizó Wanda.