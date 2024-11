Wanda Nara contó la verdad del cara a cara con La China Suárez: "Le saqué el teléfono a..."

"Le dijo: ‘¿por qué me grabás? Sos una mujer grande, estás de novia'. Y ahí se enojó Wanda”, detalló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

A la salida del lugar, en diálogo con A la tarde (América TV), Wanda dio su versión de los hechos y dejó en claro que no hubo conflicto alguno con La China.

"Yo me acerqué a saludar y ella me respondió con muy buena onda", contó la conductora de Bake Off Famosos.

Wanda confirmó que ella se enojó porque alguien la estaba filmando mientras conversaba con La China. "Nos estaban grabando. Yo le saqué el teléfono a una chica y Elián le borró el video", detalló.

Por último, la mediática aclaró que mantiene un ida y vuelta constante con Mauro por el bien de las hijas que tienen en común. "Hablamos todos los días por nuestras hijas", cerró.

El curioso posteo que subió la China Suárez tras el cruce con Wanda Nara: "Dos amores"

A horas de ese episodio, La China Suárez se volcó a sus redes sociales para compartir un tierno posteo. Eugenia subió una foto de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común.

“Feliz nacimiento, Benjamín Vicuña. Gracias por nuestros dos amores”, escribió la actriz, en referencia al aniversario del galán chileno.