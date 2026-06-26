Filtran los tremendos chats donde Mauro Icardi habla pésimo de Turquía

Wanda Nara habló esta semana en Sálvese Quien Pueda (América Tv) y causó sorpresa al contar lo que realmente pensaba Mauro Icardi de su vida en Turquía.
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Yanina Latorre compartió en redes los chats que le envió Mauro Icardi a Wanda Nara donde se refería de manera polémica a su vida en Turquía.
Wanda Nara habló esta semana en Sálvese Quien Pueda (América Tv) y causó sorpresa al contar lo que realmente pensaba Mauro Icardi de su vida en Turquía.
"Ni Mauro quiere estar en Turquía, si yo les muestro los chats que tengo de Mauro y la única vez que quiso separarse de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía, me dijo que estaba loca, que era un país de mier..", sostuvo la empresaria.
Y agregó picante sobre el real pensamiento que tenía su ex sobre su vida en ese país: "Yo hice a toda mi familia enamorarse de Turquía. A él no le gusta Turquía, ni conocía el país, no le gusta el equipo, la liga, ni los turcos".
Estos dichos llamaron mucho la atención ya que el futbolista está instalado allí hace varios años y es muy querido por la hinchada del Galatasaray donde se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club.
En ese contexto, Yanina Latorre compartió desde su cuenta en Instagram los reveladores chats de años atrás entre Wanda Nara y Mauro Icardi donde dan crédito a lo expuesto por la conductora de MasterChef Celebrity.
Las conversaciones vía WhatsApp son de abril de 2023 y marzo de 2024 y las mismas fueron aportadas por Wanda a la Justicia cuando entregó su teléfono celular.
"Mauro está caliente por lo que contó Wanda que odia Turquía básicamente. Pero ella presentó las pruebas hace un año cuando entregó el teléfono. Los chats están en la Fiscalía donde él se queja de Turquía", puso en contexto la conductora de SQP.
Y luego amplió: "Tengo algunos (chats): ella estaba acá y él se quejaba de que había quedado en un país de mier...". Y en otra charla entre ellos puso en contexto: "Acá se queja de que lo dejó clavado en un país de mier.. donde ella había decidido ir. Ella ya estaba en Buenos Aires queriendo separarse y él en Turquía".
"Estos dos se viven denunciando cruzado, el cuento de nunca acabar", cerró Yanina Latorre en medio de los picantes chats donde Mauro Icardi se mostraba incómodo por su vida en Turquía.
"Yo no estoy feliz para nada en un país de mier.. donde decidiste venir vos y me dejaste clavado acá para hacerte la viva. Me hubieras clavado en París", le recriminaba Mauro Icardi a Wanda Nara en una charla en abril de 2023 por su vida en Turquía.
Y en la otra captura expuesta por Yanina Latorre vía Instagram, el futbolista le marca a su ex: "Lastima que estoy en un país de mier.. que ni a la esquina puedo salir. Pero ya cuando me vaya veré si hago como vos...".