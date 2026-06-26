Filtran los tremendos chats donde Mauro Icardi habla pésimo de Turquía

En ese contexto, Yanina Latorre compartió desde su cuenta en Instagram los reveladores chats de años atrás entre Wanda Nara y Mauro Icardi donde dan crédito a lo expuesto por la conductora de MasterChef Celebrity.

Las conversaciones vía WhatsApp son de abril de 2023 y marzo de 2024 y las mismas fueron aportadas por Wanda a la Justicia cuando entregó su teléfono celular.

"Mauro está caliente por lo que contó Wanda que odia Turquía básicamente. Pero ella presentó las pruebas hace un año cuando entregó el teléfono. Los chats están en la Fiscalía donde él se queja de Turquía", puso en contexto la conductora de SQP.

Y luego amplió: "Tengo algunos (chats): ella estaba acá y él se quejaba de que había quedado en un país de mier...". Y en otra charla entre ellos puso en contexto: "Acá se queja de que lo dejó clavado en un país de mier.. donde ella había decidido ir. Ella ya estaba en Buenos Aires queriendo separarse y él en Turquía".

"Estos dos se viven denunciando cruzado, el cuento de nunca acabar", cerró Yanina Latorre en medio de los picantes chats donde Mauro Icardi se mostraba incómodo por su vida en Turquía.

Qué decían los chats de Mauro Icardi a Wanda Nara sobre Turquía

"Yo no estoy feliz para nada en un país de mier.. donde decidiste venir vos y me dejaste clavado acá para hacerte la viva. Me hubieras clavado en París", le recriminaba Mauro Icardi a Wanda Nara en una charla en abril de 2023 por su vida en Turquía.

Y en la otra captura expuesta por Yanina Latorre vía Instagram, el futbolista le marca a su ex: "Lastima que estoy en un país de mier.. que ni a la esquina puedo salir. Pero ya cuando me vaya veré si hago como vos...".