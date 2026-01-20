Wanda Nara habló de un posible tercer casamiento y sorprendió con una respuesta contundente
Wanda Nara respondió una pregunta directa de sus seguidores, fue irónica, marcó límites y dejó una definición inesperada sobre el amor y los contratos. Qué dijo.
20 ene 2026, 16:45
Wanda Nara volvió a hacer de las suyas en redes sociales y una simple respuesta terminó generando debate entre sus seguidores. Como suele hacerlo, la conductora de MasterChef Celebrity (Tefele) habilitó la caja de preguntas en Instagram y se animó a contestar sin filtro una consulta que siempre genera polémica: si piensa volver a casarse.
Lejos de esquivar el tema, Wanda fue directa y con un toque de ironía. “What? El 50 a nadie”, escribió en primer lugar, dejando en claro que no tiene ninguna intención de volver a mezclar sentimientos con papeles y acuerdos legales.
Pero no se quedó ahí. En la misma respuesta redobló la apuesta con una definición más romántica, aunque nada tradicional, sobre cómo imagina una futura relación: “Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento”. Una frase que rápidamente empezó a circular entre cuentas de espectáculos y generó todo tipo de interpretaciones.
Con este mensaje, la empresaria, que ya pasó por dos matrimonios (con Maxi López y Mauro Icardi) dejó en evidencia que hoy prioriza lo simbólico por sobre lo formal, marcando distancia de cualquier tipo de compromiso legal.
El comentario llega, además, en un momento particular de su vida sentimental. Aunque hace poco confirmó su separación de Martín Migueles, en las últimas semanas se los volvió a ver juntos, lo que reavivó rumores y mantuvo encendida la atención sobre su presente amoroso.
Qué dice la predicción sobre Mauro Icardi y Wanda Nara
En el programa La mañana con Moria (El Trece), Pitty la Numeróloga, fue una de las protagonistas del día al compartir una serie de predicciones que impactaron de lleno en la vida sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi, y despertaron sorpresa en todo el estudio.
Sin rodeos, la especialista lanzó una definición que dejó a todos atentos: "Wanda se va a casar". Moria Casán intervino de inmediato con su mirada personal y deslizó: "Pero primero se va a casar Icardi, me parece". Lejos de suavizar el pronóstico, Pitty redobló la apuesta y sumó un dato aún más llamativo: "Sí, Icardi con un embarazo".
La conversación avanzó hacia otro de los interrogantes recurrentes en el mundo del espectáculo. Ante la consulta sobre una posible reconciliación con L-Gante, la respuesta fue contundente: "No, no. Yo a ella la veo en una nueva historia espectacular".
Además, la numeróloga aportó una pista clave sobre cómo y dónde se daría este nuevo vínculo en la vida de la empresaria: "Lo va a conocer en su trabajo. Una persona que va a estar ahí con ella. Viene un nuevo candidato para Wanda y lo conoce o comparte su trabajo".
Las predicciones generaron revuelo en la mesa y reavivaron las especulaciones sobre el futuro amoroso de la expareja, dejando abierta la puerta a nuevos capítulos en una historia que nunca deja de sorprender.