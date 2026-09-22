Ricardo Diotto estalló contra María Fernanda Callejón y reveló que fue amenazado: "Me terminó de..."

El cronista Alejandro Guatti le preguntó por la apertura de una cuenta cuando su hija trabajó en teatro por disposición judicial, a lo que Diotto contó: "La plata se le depositó a la madre y eso estamos ahora en tratativas de armar una cuenta judicial para que la plata quede ahí hasta que ella tenga 18".

"Tendría que estar (el dinero) porque es un dinero para que use mi hija en un futuro, no es un dinero ni para la madre ni para mí. Mi hija usa lo que le doy yo y la mamá", precisó.

Cómo está el vínculo hoy entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón

En la nota, Ricky Diotto manifestó que el vínculo con María Fernanda Callejón "está cada vez peor" y relató una reciente situación tensa que vivió con su ex.

"No está nada tranquilo, yo hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible. Está todo cada vez peor. En el Juzgado se habló que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo asbolutamente al revés", indicó.

Y dejó en claro: "No quiero tener más relación con ella, ni cerca, lo más lejos posible. Hubo una situación la semana pasada que a mí me terminó de saturar y yo no voy a permitir ni que me amenacen ni nada".

Sobre esa tensa situación que sostiene haber vivido con Callejón, aclaró: "Me amenazó directamente delante de mi hija. Me dijo: 'tené mucho cuidado'. Yo no quiero saber más nada, la quiero tener lejos. Nunca vamos a lograr la paz".

Ricky Diotto además cuestionó el fallo de la Justicia: "Eso fue un verso. Por todas las barbaridades que ella dijo me hubieran dado 6 o 7 años y el juez me dio cuatro meses para dejarme tranquilo. Una forr... todo. Cobarde él, todos, porque no se pudo probar nada".

"Después de todo el circo que se armó mancharon mi nombre, mi reputación e historia, estoy inflado los hue... con esta mujer ya", concluyó furioso contra la madre de su hija.