Wanda Nara le confesó a Ángel de Brito si vuelve o no a Turquía, ¿se queda en Argentina?

Sin embargo, el conductor se encontró con la empresaria en la Fiesta Bresh, y confesó: "Acá habíamos dicho que iba a volver a Estambul pero me parece que no va a volver tan pronto, está complicado".

"Los chicos grandes van a empezar online, pero las nenas tienen que empezar presencial. Wanda me dijo: "yo me quiero quedar a vivir en Argentina, lo escuché de su boca, me quiero quedar acá y quiero trabajar acá", aseguró el conductor sobre la charla íntima que tuvo con la por ahora ex de Mauro Icardi.

"Va a ir y venir por los chicos, la traba el tema de los chicos pero me dijo vos me preguntás hoy y me vendría a vivir a Argentina mañana", aseguró, e "hizo incapié en que iba a mantener su compromiso con Telefe".

Ana Rosenfeld, en LAM, sobre una posible reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Ana Rosenfeld salió en vivo en el último programa del año de LAM (América TV), y en una entrevista con Ángel de Brito se refirió a una posible reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Desde Miami, donde fue a visitar a sus hijas y sus nietos, la abogada de la empresaria confirmó que en apenas días, 6 o 7 de enero "Wanda regresará a Estambul porque los chicos empiezan las clases", confesó.

"Hablo mucho con Wanda sobre el tema y con Mauro también, y la cosa se calmó bastante", dijo sobre la relación entre ambos, y sumó que que "cuando Mauro vio que Wanda no volvía para Navidad ni año nuevo, sabe que si hay posibilidad de volver a intentarlo es cuando ella esté allá", reveló Ana.

La ex angelita que al comienzo de este año fue parte del ciclo de las noches de América TV, aseguró que "Mauro tiene muchas ganas de reconquistar a Wanda" y si bien no confirmó nada, dejó abierta la posibilidad de una posible reconciliación tal como sucedió hace poco más de un mes cuando la entonces pareja viajó a Maldivas para una segunda oportunidad.