Wanda Nara otra vez furiosa con su papá: por qué ya no le responde los mensajes 

Así, la intrusa reveló este viernes que Andrés está desesperado al no recibir respuesta alguna de la mayor de sus hijas tras intentar comunicarse con ella, y aseguró tener las pruebas de los chats enviados por Nara a Wanda, que nunca respondió.

“Wanda está enfurecida por la llegada de su hermanito. A tal punto, que ni siquiera le contesta los mensajes a su padre”, explicó entonces la periodista, y sumó: “Le escribió a Nora, su ex, con quien nos había contado que estaba todo bien, que habían estado todos juntos en el cumple de Francesca y que hasta iba a ir al compromiso del 14 de febrero pero no pudo”.

“Él le pone: ‘Nora, me imagino que te habrás enterado del embarazo de Alicia. Salió así, porque nosotros hicimos un posteo, nos preguntaron y no queríamos mentir. Nos enteramos ayer, es reciente, pero ya salió en los medios. Pero, personalmente, te lo quiero contar a vos que sos familia’. No recibe ningún tipo de respuesta. Entonces le escribe a Wanda”, detalló Duré.

Y reveló que Andrés le consultó a su hija si estaba enojada por el embarazo de Ali "Porque los periodistas me están preguntando y no sé qué contestarles", enviándole las capturas de las consultas pero afirmó que "No tuvo respuesta".

Ante esta situación, continuó la periodista, Nara decide escribirle a su otra hija, Zaira, para saber qué está pasando. Y su respuesta no fue otra que "Debe ser que a ellas no le divierte esto, que se esté hablando. Vos no tenés que rendirle cuentas a nadie de lo que hacés, porque es tu vida. Pero cuidalas, sabés lo que costó reconstruir la relación".

A días de su casamiento, Andrés Nara y Aicia Barbarsola sorprendieron anunciado que esperan un hijo

Todo sucedió muy rápido. Al menos mediáticamente. Porque fue en enero pasado cuando Andrés Nara sorprendió a todos presentando a su nuevo amor, Alicia Barbasola, anunciando compromiso y boda para el día de San Valentín. Y como si esto fuera poco, a comienzos de marzo tiró una nueva bomba: están esperando su primer hijo juntos.

"Empezando a darle calidez a nuestro hogar... Y ahora más que nunca!!! No me entra en el pecho tanta felicidad. Emocionado es poco después de esta noticia que nos une para toda la vida. Te amo Alicia Barbasola gracias por darme lo que tanto deseamos" escribió algo enigmático el papá de Zaira y Wanda desde sus Instagram Stories.

Andrés Nara y Alicia Barbasola11.jpg

Al tiempo que la bailarina reposteó la historia virtual de su flamante marido reafirmando sus palabras: "El conocerte marcó un antes y un después en mi mundo. Y sin duda hoy más que nunca el amor de vida! Estoy feliz y ya tenemos nuestro gran secretos. Te amo Andrés Nara".

Claro que luego confirmaron abiertamente que están esperando un bebé. “¡Estoy embarazada! Es muy reciente, pero lo buscamos con mucho amor”, le confió Alicia Barbasola a Teleshow revolucionando así no sólo a la farándula sino principalmente a las hijas de su flamante marido.