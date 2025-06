Wanda Nara quebrada en llanto: la desgarradora foto que causó preocupación

El último domingo del Día del Padre finalmente no se produjo el esperado reencuento de Icardi con sus hijas, que estaba pactado en la confitería del edificio Chateau Libertador.

Tras esa propuesta de Wanda Nara para que el futbolista pueda ver a las pequeñas, que fue aprobado por el juez Hagopian, finalmente Mauro optó por ise a Carmelo, Uruguay, con su novia la China Suárez.

En tanto, trascendió que él habría estado en desacuerdo con las medidas que se impusieron para ese encuentro, como por ejemplo, que la actriz no pueda participar del mismo y que sea sólo por unas horas determinadas.

wanda nara llorando graduacion.jpg

Wanda Nara y L-Gante no se sueltan: la sorpresiva foto y música que los sigue uniendo tras separarse

Wanda Nara y L-Gante se separaron hace unos meses definitivamente y cuando todo parecía indicar que la distancia era insalvable, en las últimas horas se dieron sorpresivos guiños entre los dos desde las redes sociales.

La mediática conductora de Telefe se mostró en un video en Instagram donde se la ve viajando en auto con su hermana Zaira Nara y llamativamente acompañó el paseo escuchando y cantando con entusiasmo un tema de Elian Valenzuela.

En las imágenes se ve a Wanda feliz al ritmo de la canción Te vienes con el turro que dice en su letra: “Mami, vo’ sos la reina de esas que me gustan a mí. Aunque no me quieras ni ver, ya nunca podrás borrar mi huella. De todas las minitas esa es la más bella”.

En el video, Wanda estaba acompañada por su hermana Zaira y su papá Andrés Nara, quien manejaba el vehículo, en un distendido momento familiar.

En tanto, en medio del viaje de L-Gante a Estados Unidos por el Mundial de clubes, el artista compartió una foto desde la Bombonera cuando visitó el estadio con Wanda cuando estaban de novios.

"Hoy juega boquita. Tiren resultados para que el que adivina hay premio. Los leo", lanzó desde sus historias el cantante para interactuar con sus fans en la previa del encuentro entre Boca y Benfica de Portugal, que fue empate 2-2.

Si bien parece indicar que no hay posibilidad alguna de reconciliación, lo cierto es que Wanda Nara y L-Gante se siguen tirando indirectas desde las redes sociales. Habrá que ver cómo sigue esta historia.