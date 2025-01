Salió a la luz el audio con el llamado de Wanda Nara a la policía para denunciar a Mauro Icardi

Luego, mostró el material que muestra el intercambio entre la mediática y las autoridades. "Hola, ¿qué tal?", se escucha decir a Wanda. Acto seguido, la policía le responde pero se da un breve silencio.

Finalmente, es la abogada Ana Rosenfeld quien toma el teléfono y expresa: "Recién pedí un patrullero. Lo pedí yo, la doctora Ana Rosenfeld, pero la que llamó fue la señora, que es la que está llorando por lo que estamos viviendo".

"El tema técnico es que el señor no se quiere ir. No puede entrar a la habitación, cerró con llave y hay una situación de violencia que yo no me puedo seguir quedando tampoco. Yo ya avise pero recién llamó la señora en un ataque de desesperación", explica ella.

Así reaccionó Wanda Nara ante el blanqueo del romance de Mauro Icardi y La China Suárez

Este jueves 9 de enero, Mauro Icardi y La China Suárez sorprendieron al publicar sus primeras fotos juntos. Como si eso fuera poco, el futbolista le dedicó un romántico posteo en el que le confesaba su amor.

Un día después, Estefi Berardi reveló en Mañanísima (El Trece) cómo está Wanda Nara tras la confirmación del noviazgo.

“Hoy todo el mundo se pregunta cómo está Wanda después del blanqueo. Aunque no lo crean, Wanda está súper tranquila”, indicó sobre la actitud de la conductora de Telefe.

Y añadió: “Wanda ya sabía que en cualquier momento se venía la foto juntos, ya lo veía venir. Lo que ella dice es ‘agradezco que este con La China antes de que este chico tome una decisión fatal por la cantidad de cosas que me ha dicho. Lo he visto tirado en una cama. Agradezco para que no tome otra decisión’”.

“Ojalá que esté con La China por amor y no por venganza”, intervino Carmen Barbieri, y eso llevó a Berardi a recordar que Wanda publicó hace algunas semanas varias amenazas por parte de Icardi, siendo el estar con la actriz una de ellas.