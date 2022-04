Wanda Nara reveló cómo es su relación con Antonela Roccuzzo

Desde que Lio se mudó a París para jugar en el PSG, el equipo en el que ya estaba Mauro, se dijo que Wanda se habría visto "amenazada" por Roccuzzo. Especialmente, por la visibilidad que ganó desde que se instaló con Messi en Francia.

En ese sentido, Wanda Nara aclaró que es un "mito" que las parejas de los jugadores no la quieran.

"No sé, es un mito. La otra vez que vos dijiste algo la mujer del jugador me escribió por privado y me dijo que no entendía por qué estaban diciendo eso. Yo no tengo ningún problema con ninguna mujer de ningún jugador", señaló de manera tajante.

"Con Antonela me llevo re bien. Compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos y yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos!", aseguró Wanda Nara.

Wanda Nara y Antonela Roccuzzo

La reacción de Wanda Nara al enterarse que la China Suárez le copió un electrodoméstico

La guerra entre la China Suárez y Wanda Nara estará siempre presente cada vez que una de ellas dé una nota. Las comparaciones será inevitables tanto de sus familias como de sus cosas después del escándalo que protagonizaron cuando la empresaria descubrió que la actriz mantenía un affaire con su marido, Mauro Icardi.

Ahora, entre las cosas que salieron a la luz fue que Suárez decidió sumar a su casa nueva del Pilar la misma cocina que tiene Wanda en su casa de Lago de Como, Italia.

Aprovechando que está en Argentina, Wanda fue consultada al respecto y sorprendió con su reacción. “¿Te enteraste que La China te copió la cocina?”, le preguntó una notera a la hermana de Zaira.

“No, no sé. Yo, con la marca de la cocina hice colaboraciones y trabajé en Italia. Es una marca italiana. Lo hacen para eso, para que el que le guste, la compre y nada, y se copien (risas), me parece bien. Yo, hace dos años hice con esa marca una colaboración y estarán contentos que tanta gente compre esa cocina que tengo yo”, le contestó, irónica.