La inesperada reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por la China Suárez

Entonces, cuando una de las cámaras de LAM, América, la fue a buscar y Ángel de Brito le preguntó al respecto, la rubia no titubeo.

Wanda Nara

"Lo que pasó el año pasado con la China, no sé si te molesta escuchar su nombre, ¿ya es tema cerrado?", consultó De Brito.

"No, no me molesta. No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla. Pasó lo que pasó y se dijo. Obviamente, algunas cosas fueron exageradas y otras no", respondió Wanda.

"No, no hay facturas y nadie le debe nada a nadie. Yo conozco muy bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja cada uno. Yo no tengo nada que decir de Mauro, al revés", cerró la rubia.

El sincericidio de Wanda Nara sobre la entrevista con Susana Giménez

A fines del 2021, Wanda Nara se volvió la mujer más buscada. Después del escándalo con La China Suárez y el coqueteo con Mauro Icardi, la botinera se convirtió en la figura más difícil.

En ese entonces, la rubia decidió hablar en un mano a mano con Susana Giménez.

Este miércoles en un móvil con LAM (América TV), Wanda explicó que ella había arreglado grabar un especial con Susana, antes de la explosión por los mensajes de La China a Mauro.

"Yo hablé con Susana porque estaba pautado el viaje de ella a París. Me parecía hipócrita mostrarme en un parque de diversiones y no hablar. Entonces, yo les dije (a los productores): hagamos una nota y que Susana me pregunte lo que me quiera preguntar", detalló.

En ese instante, Yanina Latorre opinó que Wanda prefirió salir en el programa de la diva porque se iba a sentir más contenida y no iba a responder de asuntos escabrosos.

"Lo tenías pautado, está bien, lo entiendo, pero también creo que era más cómodo darle una nota a Susana que a Ángel porque ella es muy light", señaló la panelista.

"El tema con Susana es que me pagaron una fortuna. Tengo muchos hijos que mantener", se sinceró la botinera y añadió: "No tengo problema en sentarme a tomar mates con Ángel".

Wanda reiteró que tenía un acuerdo con Susana y Telefe, que era previo al escándalo por el triángulo amoroso. "La verdad es que había un contrato antes (del Wandagate) para hacer los especiales y lo que yo agregué fue la entrevista", sentenció.