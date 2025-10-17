La acción más asquerosa de Luis Ventura en Masterchef Celebrity: ¡Escupió el ñoqui delante del jurado!

"Acabas de escupir el ñoqui adentro del plato”, le dijo sorprendido Germán Martitegui al ver la acción del periodista delante de todo el jurado. "Sí, esto es para valientes", dijo con una sonrisa el participante.

Incluso la conductora se acercó hacia donde estaba el jurado y probó los ñoquis haciendo gestos de desaprobación con su cara. “Son como de caucho, ese es el sabor. Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, bromeó Wanda haciendo referencia Premio Martín Fierro ya que Luis es presidente de APTRA.

Damián Betular y Damián Betular luego se animaron a probar el plato con el ñoqui escupido y le hizo una devolución más técnica del error que cometió al elaborarlo. "Es difícil de comer porque es muy apelmazado", indicó Betular.

Momi Giardina salvada en MasterChef Celebrity

El jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular eligió los platos de Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina.

“Mejoraron en presentación, en cocción, en sabor, en guarniciones. Lamentablemente hay solo un lugar en el balcón que hace que uno o una de ustedes se salve de ir a la gala de eliminación y tiene un lugar asegurado en la próxima semana", indicó Damián Betular.

Y agregó: "Los cuatro platos están muy bien y el que sube es por poco. Esa es la actitud, ese es el piso, vamos para adelante. La participante o el participante que sube al balcón y se salva de ir a la gala de eliminación es... Momi”.

Al escuchar su nombre, influencer no ocultó su sorpresa y alegría por el reconocimiento a su labor: “Tengo piel de gallina literal”, confesó emocionada.