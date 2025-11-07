El gesto que despertó el explosivo rumor de romance entre Cazzu y Gonzalo Gerber

Un simple comentario a un posteo generó una andanada de especulaciones y rumores que alimentan la versión de un posible romance entre Cazzu y Gonzalo Gerber.
La cantante Cazzu y el bailarín Gonzalo Gerber causaron una gran sorpresa en la virtualidad por un comentario del ex de Dai Fernández que disparó rumores de romance.
Ante una imagen que subió la cantante sobre el videoclip de su último corte Malvada a lo que su bailarín reaccionó en la publicación con un corazón atravesdo por una flecha en el medio despertando todo tipo de comentarios y rumores entre los usuarios.
Al ser divisado por los seguidores de la artista, de inmediato comenzaron a especular con la posibilidad de que los dos, que se encuentran ahora sin pareja, estuvieran juntos más allá del vínculo laboral que comparten.
"Gon larga data", "Se verían tan lindos juntos", "Estamos todos subidos a este ship porfa no nos desilusiones", "Se el novio de cazzu son muy lindos juntos", "Espero sea verdad que son novios porque Cazzu necesita un hombre bueno en su vida ya", fueron algunos de los comentarios que recibió la reacción de Gerber a la imagen de Cazzu, la mayoría de ellos bancando la posibilidad de que estén juntos.
Cabe recordar que la cantante viene de una escandalosa separación de Christian Nodal, padre de su hija Inti, a mediados de 2024. Al poco tiempo de ese final de vínculo, Nadal se mostró con Ángela Aguilar, quien era cercana a la pareja.
“Hace unos meses pasé una separación bastante conflictiva y muy pública. Mi vida cambió de la noche a la mañana”, reconocía con micho dolor por aquel entonces la jefa del trap.
En tanto, Gonzalo Gerber viene de separarse hace muy pocos meses de Dai Fernández tras siete años juntos en medio de rumores de romance con su compañero de obra Rocky, Nico Vázquez, vínculo que luego fue confirmado por el ex de Gimena Accardi.
¿Nació el amor entre Cazzu y Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández?
Dai Fernández fue frontal al referirse a la actitud de su ex novio, Gonzalo Gerber, quien decidió dejarla de seguir en Instagram luego de hacerse pública su relación con el actor Nico Vázquez.
Según trascendió, Gonzalo Gerber considera que el vínculo entre los protagonistas de la obra Rocky comenzó cuando Dai aún estaba en pareja con él.
Durante una nota con el ciclo Puro Show (ElTrece), Dai Fernández fue consultada por la actitud de su ex desde la virtualidad y respondió con amabilidad y dando vuelta la página.
“Cero gravedad, la vida es otra cosa, no son las redes sociales”, expresó la actriz. Y ante la insistencia de la cronista por este tema, agregó: “Le deseo lo mejor a él, lo quise mucho y nos queremos mucho".
"Tenemos una perrita en común que es muy especial así que está todo bien”, explicó luego sobre la mascota con la que compartieron mucho tiempo los tres unidos.