El gesto que despertó el explosivo rumor de romance entre Cazzu y Gonzalo Gerber

Cabe recordar que la cantante viene de una escandalosa separación de Christian Nodal, padre de su hija Inti, a mediados de 2024. Al poco tiempo de ese final de vínculo, Nadal se mostró con Ángela Aguilar, quien era cercana a la pareja.

“Hace unos meses pasé una separación bastante conflictiva y muy pública. Mi vida cambió de la noche a la mañana”, reconocía con micho dolor por aquel entonces la jefa del trap.

En tanto, Gonzalo Gerber viene de separarse hace muy pocos meses de Dai Fernández tras siete años juntos en medio de rumores de romance con su compañero de obra Rocky, Nico Vázquez, vínculo que luego fue confirmado por el ex de Gimena Accardi.

¿Nació el amor entre Cazzu y Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández?

Qué dijo Dai Fernández al enterarse que Gonzalo Gerber la dejó de seguir en las redes

Dai Fernández fue frontal al referirse a la actitud de su ex novio, Gonzalo Gerber, quien decidió dejarla de seguir en Instagram luego de hacerse pública su relación con el actor Nico Vázquez.

Según trascendió, Gonzalo Gerber considera que el vínculo entre los protagonistas de la obra Rocky comenzó cuando Dai aún estaba en pareja con él.

Durante una nota con el ciclo Puro Show (ElTrece), Dai Fernández fue consultada por la actitud de su ex desde la virtualidad y respondió con amabilidad y dando vuelta la página.

“Cero gravedad, la vida es otra cosa, no son las redes sociales”, expresó la actriz. Y ante la insistencia de la cronista por este tema, agregó: “Le deseo lo mejor a él, lo quise mucho y nos queremos mucho".

"Tenemos una perrita en común que es muy especial así que está todo bien”, explicó luego sobre la mascota con la que compartieron mucho tiempo los tres unidos.