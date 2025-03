Wanda Nara salió al cruce de la versiones de infidelidad a Mauro Icardi con un jugador de la Selección

"Con respecto a la supuesta infidelidad con el jugador Fasio, no lo conozco y es falso", aclaró desde sus Instagram Stories donde hasta escribió el apellido del hombre en cuestión con un pequeño error ortográfico, dado que se escribe con z y no con s.

IG Wanda Nara sobre Fazio.jpg

En tanto, en un siguiente posteo Wanda Nara hizo saber que ya puso en aviso a su abogado italiano sobre estas versiones y sus intenciones de llegar a Tribunales.

"Non conosco questa persona mai ho visto. Adesso li vedo il viso per la prima volta. Questo subito lo voglio denunciare", pudo leerse en la captura del chat de su conversación con el letrado italiano, que traducido al español significa: "No conozco a esta persona ni la he visto. Ahora veo su cara por primera vez. Quiero denunciar esto inmediatamente".

Pero además de compartir la prueba de que ya puso el tema en manos de su representante legal europeo, Nara advirtió molesta: "Mi abogado italiano se está ocupando de denunciar a quien corresponda". ¿Se viene otra demanda?.

IG Wanda Nara - abogado italiano por Fazio.jpg

Wanda Nara mostró un escandaloso chat que complicaría a Mauro Icardi: "Emboscada"

Wanda Nara lo volvió a hacer. La cantante de Bad Bitch publicó este lunes distintos chats en sus historias de Instagram para desmentir diferentes rumores que circularon sobre ella.

"El jueves fui a ver terrenos a Nordelta. No fui a visitar a nadie, ni novio, ni amante, ni empresario, ni polista", aseguró la rubia en sus redes sociales, quien expuso una conversación con la inmobiliaria.

También mostró un chat con un productor de Telefe y dejó en claro que su contrato con el canal de las pelotitas continúa. "¿Que Telefe está enojado? Tengo dos propuestas del canal: uno es mi programa MasterChef en junio y otro para antes de eso", escribió Wanda.

Además, reveló que su separación con L-Gante es falsa. La empresaria subió un video a los besos con el cantante de cumbia 420 y expresó de forma irónica: "Con Elián es verdad, todo muy frío y tenso. Y con su mánager que nos filmaba también, la peor. La encargada que se ve de atrás también muy enojada estaba".

Embed

Acto seguido, compartió una captura de pantalla de un chat con el cantante -agendado como L y un emoji de corazón- y sostuvo sobre las fotos en topless que se viralizaron días atrás: "Las fotos eran para un chico que tengo agendado así, que creo que conocen".

Por último, expuso un chat con Mauro Icardi y escribió: "¿Emboscada?". En la conversación la mediática le recordaba al delantero de Galatasaray que "las nenas tienen danza, no pueden faltar porque están preparando el show".

"Después te mando más horarios de las actividades", decía en otra parte del chat y le reenviaba el cronograma de sus hijas.