Wanda Nara y L-Gante mostraron un adelanto de su nueva canción y le mojaron la oreja a Mauro Icardi

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en el clip sonaron los acordes de Amor verdadero, la canción que Wanda Nara le había dedicado a su ex, Mauro Icardi, y con quien había protagonizado el videoclip.

Al ver la similitud, los seguidores de la conductora de Bake Off Famosos no tardaron en reaccionar y dejaron algunos comentarios como: "Jajajajaj, pero suena igual que Amor verdadero, me van a volver loca"; "Vamos, Wanda. Pegue"; "Menos mal que no dice el nombre del novio, la canción va para cualquiera"; "El mismo ritmo de Amor verdadero" y "Mismo tema que le cantó al padre de sus hijas y cantó junto con sus hija", entre otros.

Wanda Nara compartió una romántica foto con L-Gante y le tiró un palito a Mauro Icardi: "Amor..."

Después de que se conociera que Wanda Nara y L-Gante fueron demorados en la autopista de Córdoba-Villa Carlos Paz por llevar a personas en la caja de su camioneta, la empresaria compartió una romántica foto junto a su chico y le tiró un filoso palito a Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Bake Off Famosos subió una foto con L-Gante. En la imagen, los tortolitos se están besando en la pileta mientras hacen con sus dedos el símbolo del infinito.

Sobre la foto, Wanda agregó dos emojis de pistolas de agua y otro del infinito. Además, musicalizó la historia con su canción Amor verdadero, cuyo videoclip está protagonizado por Wanda y su ex, Mauro.

“Amor verdadero es el que no compra el dinero. Sabés que yo te vi primero. Y te quiero de enero a enero”, dice la canción que la rubia le dedicó en su momento al delantero del Galatasaray.

Parece, entonces, que la cantante de Bad Bitch resignificó la canción Amor verdadero y ahora se la dedica a su novio Elián Valenzuela.