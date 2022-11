Wanda Nara y Mauro Icardi reconciliados en Maldivas: los motivos de la elección del destino

Es así que muchos seguidores de la mediática pareja se preguntaron por qué otra vez Maldivas, pudiendo ir al lugar del planeta que quieran. Y fue Mauro Icardi quien, ansioso por demostrar que la reconciliación es un hecho, respondió preguntas desde sus historias virtuales.

Mauro Icardi historias destino Maldivas reconciliación.jpg

Si bien el jugador del Galatasaray eligió puntillosamente las preguntas entre la catarata de consultas que le llegaron, optó por responder "¿Por qué Maldivas de nuevo?". "Es uno de nuestros lugares favoritos en el mundo para descansar, desconectar de la rutina y poder recargar energías", no dudó en contar Mauro Icardi junto a una bella postal del horizonte de las islas.

En tanto, en otra de las consultas le preguntaron si estaba sólo allí. Y si bien hasta ahora no publicaron fotos juntitos, con astucia el futbolista mostró unas piernas femeninas recostadas en una reposera -claramente las de Wanda- para responder con un gif de un dedito negando como respuesta.

Mauro y Wanda en Maldivas.jpeg Mauro Icardi y Wanda Nara eligieron las paradisíacas islas Maldivas para darse una nueva oportunidad sentimental.

Mauro Icardi estalló al ver que le criticaron su beboteo: "Ni mi mujer me hace tanto planteo"

Por estas horas Mauro Icardi descansa junto a Wanda Nara en las islas Maldivas, en un intento por recomponer la pareja luego de las profunda crisis y nuevo pedido de separación por parte de la mediática hace un par de semanas atrás.

Es así que, distendido en lo absoluto, el futbolista compartió algunas postales desde sus redes sociales donde se lo puede ver entrenando (porque no deja de entrenar ni cuando está de vacaciones), o con el torso desnudo frente al mar parar reflejar seguramente que la situación con la madre de sus hijas va retomando los cauces normales.

Pero todo ese relax quedó de lado de un momento para el otro, cuando Mauro Icardi salió a responderle a la cuenta de Instagram Gossipeame que, desde sus historias, mostró las recientes fotos del deportista preguntándose picante: "¿No sienten que hay mucho beboteo para las redes por acá? Este es el likeador sinseguir... mmm dijo la muda!!!!".

Mauro Icardi historia.jpeg

Así fue a los pocos minutos, Mauro Icardi salió con los tapones de punta, respondiéndole más que filoso: "Vossss decísss??? Te noto un poco resentida en cada posteo que me dedicás. Me parece te comiste el papel, ni mi mujer me hace tanto planteo como vos. Te mando un beso".

respuesta de Gossipeame a mauro icardi.jpg

Y tal parece que Pochi, la encargada de la cuenta dedicada al espectáculo, se sintió tocada porque no se quedó callada y le respondió más fuerte aún. "'Tu mujer' es el hazme reir y yo la resentida! Cómo le gusta descalificar a las mujeres ¿no? Digo... ¡Sólo pregunté si a ustedes les daba la misma sensación de beboteo que a mi!", disparó visiblemente molesta. A todo esto, ¿Qué dirá Wanda al respecto?