Wanda Nara y Pato Galván: se conoció el insólito vínculo que los une desde hace años

"¿Vos sabés que yo trabajé en la obra de teatro de revista en la que debutó Wanda? Hice revista en Mar del Plata, fue una que Beatriz Salomón era la protagonista. Humor en custodia se llamaba", disparó Pato Galván sorprendiendo tanto a Carmen como a Estefi.

Pato Galvan -Yo hice teatro con Wanda Nara - Captura Mañanísima.jpg Pato Galván reveló que trabajó junto a Wanda Nara en la revista teatral "Humor en custodia" en la que debutó como vedette, allá por 2005.

Ni lerda ni perezosa, la conductora quiso saber: "¿Se portaba bien Wanda?". A lo que Pato recordó que "En aquel momento era la vedette más joven de Mar del Plata".

Por último, Barbieri, legendaria cabeza de compañía de obras de teatro de revista, lanzó risueña: "Ahora te voy a tener en cuenta (para actuar)". "Yo hago de todo Carmen, y con vos voy a cualquier lado", cerró el icónico conductor del recordado programa de televisión nocturno Atorrantes dispuesto a cualquier desafío.

Embed

L-Gante está harto de Wanda Nara, siente una fuerte traición y se expuso su gran motivo

La aparición de la supuesta amante de L-Gante en LAM esta semana dejó mucha tela para cortar. No solo por lo que aparentemente vivieron en la intimidad sino que además expuso una interna entre el cantante y Wanda Nara que se desconocía hasta el momento.

“No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado”, dijo Anto Pane, la mediática que dijo ser la amante del cantante.

Lgante Wanda Nara 1.jpg

Y agregó: “También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”. “En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella”, recordó.

Sobre la relación que tuvo el referente de la cumbia 420 con Wanda, Antonela dijo: "No lo noté enamorado de Wanda, a ella sí, pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, ella lo volvió loco, pero se sentía usado por ella. A todo eso lo hablamos en mi casa".