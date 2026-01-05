Ximena Capristo fulminó a Pedro Alfonso y reavivó el conflicto con Gustavo Conti: "No sabía..."
Luego de que Pedro Alfonso asegurara que volvería a trabajar con Gustavo Conti, la actriz rompió el silencio en Intrusos y lanzó durísimas declaraciones que expusieron el trasfondo del quiebre de una relación de años. Mirá.
La interna entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti sumó un nuevo capítulo explosivo y esta vez la que habló sin ningún tipo de filtro fue Ximena Capristo. En diálogo con Intrusos (América TV), la actriz y pareja de Conti desmintió la versión de una pelea meramente profesional y apuntó directo al vínculo humano que, según su mirada, quedó completamente roto.
Capristo comenzó aclarando que, en sus inicios, el clima laboral entre ellos había sido bueno. “Gus con ellos se llevó súper bien y tenían un lindo equipo de trabajo”, sostuvo. Sin embargo, rápidamente marcó que el conflicto no pasó por una falta de convocatorias ni por cuestiones artísticas, sino por actitudes que generaron una profunda decepción personal.
Con el correr de la entrevista, Ximena fue todavía más filosa al referirse al pasado de Pedro Alfonso sobre los escenarios. “Creo que él va a estar siempre agradecido a Gus porque le enseñó a leer el libreto. Pedro no sabía si se leía la columna de la izquierda o de la derecha”, lanzó, dejando atónitos a los panelistas. Y reforzó su postura al remarcar la experiencia previa que tanto ella como Conti ya tenían en el teatro cuando Alfonso daba sus primeros pasos.
Lejos de suavizar el tono, Capristo insistió: “Gus le enseñó mucho de lo que él muestra arriba del escenario y del público que lo sigue acompañando. Gus le enseñó de cero, el pibe no sabía nada”. Una frase que dejó en evidencia el fuerte resentimiento por cómo se dio el distanciamiento posterior.
En ese sentido, aclaró que el enojo de Gustavo Conti nunca estuvo vinculado a no haber sido convocado para nuevas temporadas. “Gus nunca estuvo enojado porque Pedro no lo volvió a llamar para otra temporada, sino por las formas, por cómo se comportaron con él”, explicó, dejando en claro que el reclamo fue emocional y no profesional.
Finalmente, Ximena cerró la nota con una definición lapidaria que parece clausurar cualquier posibilidad de acercamiento. “Yo no trabajaría con Pedro ni en pedo, no lo hice ni lo haría”, sentenció. Y remató con una frase que resume su postura: “Gus se merecía otra devolución de parte de Pedro, porque él lo quería muchísimo”.
Mientras Pedro Alfonso se muestra públicamente abierto a una eventual reconciliación laboral, las palabras de Ximena Capristo reavivan la polémica y dejan claro que, al menos puertas adentro, las heridas siguen abiertas y el conflicto está lejos de apagarse.
Cuál fue la peor traición de Eliana Guercio a Ximena Capristo
Hace dos décadas, Eliana Guercio y Ximena Capristo compartían escenario en las revistas más importantes del país y mantenían una amistad muy cercana. Sin embargo, de manera repentina, ese vínculo se quebró y nunca volvió a ser el mismo.
Consultada recientemente en el streaming Se picó, Guercio recordó aquel episodio y fue crítica con su ex colega: "No había pica, a ella le habían ofrecido ser cabeza de compañía y a mí también (con Jorge Corona). Ella dijo que yo le saqué el cartel o algo así. ¿Me ves a mí peleando un cartel? Está odiada conmigo, no sé, no lo entendí nunca".
La esposa de Sergio “Chiquito” Romero amplió su versión y aseguró que el conflicto parecía estar superado: "Yo no hablo mal de nadie, ni de la gente que no quiero. Ya lo habíamos solucionado, nos abrazamos en un institucional de Telefe, llanto y todo. Y a los cuatro días matándome en LAM por una pelotudez". Pero al repasar estas declaraciones, Capristo dio su propia versión en Sálvese Quien Pueda (América TV), revelando que el verdadero motivo de la pelea no tuvo que ver con celos profesionales, sino con una situación personal.
"Eliana era mi amiga, se quedaba a dormir en mi casa. Le hizo una mala jugada a una amiga mía: le cagó el novio y a partir de ahí se pudrió todo", lanzó la panelista. Y agregó: "Él era famoso, muy conocido, empresario. No era el novio de mi amiga pero estaban empezando a salir".
Capristo explicó que ese episodio terminó afectando también su relación con Guercio: "Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación a partir de ahí también se rompió. La relación quedó re mal por toda esta situación". En ese contexto, mencionó que la amiga involucrada era nada menos que Silvina Luna.
"Silvina después recompuso con todo el mundo, ella siempre fue más buena que yo", reconoció la exvedette, evitando dar más detalles pero recordando con cariño a su gran amiga, quien falleció el 31 de agosto de 2023.