Así reaccionaron Luciano Castro y Griselda Siciliani tras los rumores de infidelidad del actor

Embed

De esta manera, mientras que en Argentina estallaba un nuevo escándalo de polleras del ex Jugate conmigo, Castro no dudó en compartir un contundente video a su cuenta de Instagram en el que compiló sus días de playa, sus caminatas y hasta sus salidas nocturnas, siempre junto a Siciliani. "¡Qué días Brasil!", se limitó a escribir el actor, haciendo saber que el escándalo no le movió un pelo ni a él y ni a su pareja.

Como era de suponer, la publicación no tardó el llenarse de comentarios, donde algunos señalaron que estaría intentando “demostrar que está todo bien”, mientras que otros dudaron de la veracidad del posteo con comentarios como: “De la muerte y los cuernos no se salva nadie”, en clara referencia a Griselda, supuesta engañada.

Por su parte, llamó la atención el silencio de la actriz tras el posteo de su novio lo que generó suposiciones de crisis en la relación tras salir a la luz el teórico desliz de él. Lo cierto es que Griselda Siciliani no reaccionó de inmediato al posteo de Luciano, ni con un like ni con un comentario.

Pero al cabo de un par de horas apareció desde su cuenta, también de Instagram, compartiendo un tramo de la entrevista que Nico Occhiato y Diego Leuco le hicieron a Leo Messi, donde contó que vio la serie Envidiosa y que le encantó. Eso sí, de Luciano Castro... silencio de radio.

IG Griselda Siciliani - Messi Envidiosa

Cómo se filtró el audio que delataría el supuesto engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani

A los pocos meses de haber puesto punto final a su relación con Flor Vigna, Luciano Castro volvió a apostar al amor y comenzó a mostrarse públicamente junto a Griselda Siciliani, vínculo que terminó de confirmarse durante 2024 y que parecía atravesar un buen momento.

Sin embargo, en las últimas horas, la pareja quedó envuelta en una fuerte polémica a partir de una versión que se dio a conocer en el programa Puro Show (El Trece), donde se habló de un presunto engaño del actor mientras se encontraba trabajando en España durante el mes de noviembre.

Según relataron en el ciclo televisivo, Luciano Castro habría conocido a una joven de 28 años en un restaurante de Madrid, situación que habría derivado en un intercambio sostenido de mensajes hasta el arribo de Griselda Siciliani a la capital española.

Fue Fernanda Iglesias quien aportó los detalles más explosivos del supuesto episodio y abrió su relato con una frase contundente: "El actor Luciano Castro le está siendo muy infiel a su novia, qué mala suerte tuviste Luciano".

Embed

La panelista explicó que el actor viajó primero solo a España para cumplir compromisos laborales y que, durante una salida gastronómica, se cruzó con una mujer que le llamó la atención. “Resulta que en noviembre él se fue a España a hacer teatro. Primero se va solo y un día se va a comer a un barcito de Madrid y ve a una chica preciosa de 28 años. ¿Qué hace? Se la empieza a chamullar”, detalló Iglesias.

Siempre según su testimonio, el interés habría sido mutuo, aunque la joven se mostró algo sorprendida por la diferencia de edad. “A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa”, continuó la periodista, quien además aseguró que se besaron en la vía pública y que intercambiaron teléfonos para seguir en contacto.

Iglesias hizo hincapié en la actitud insistente del actor para volver a verla: “Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era”. Según contó, la joven solo sabía que se trataba de un actor argentino y que Castro se mostró muy interesado en continuar el vínculo.

La situación se habría complicado cuando se acercaba la llegada de Griselda Siciliani a España. “Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao”, relató Iglesias, quien sostuvo que esa versión habría sido parte de una estrategia para evitar un cruce incómodo.