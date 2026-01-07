Los explosivos mensajes de Sabrina Rojas tras los rumores de engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani

En tanto, el segundo de sus posteos fue más picante y sumó argumentos para inferir que sus publicaciones estarían dedicadas a su ex, si bien a simple vista pareciera ser un simple mensaje de autoayuda. "Digas lo que digas, eras lo que haces", reza la imagen de una notita pinchada en una pizarra.

Pero claro que es no no fue todo. Porque en una tercera Instagram Storie Sabrina se mostró radiante en una selfie a bordo de su auto, al que le sumó un mensaje directo y sin filtro para todos aquellos que están viviendo una situación parecida a la que ella vivió a lo largo de su matrimonio.

“Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy”, escribió Sabrina y cerró su alentador mensaje con un emoji de un corazón. ¡Contundente!

Qué dijo Sabrina Rojas tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Durante una nota en A la tarde (América TV), Sabrina Rojas fue abordada para opinar sobre los audios que se conocieron en las últimas horas y que comprometen a su expareja, Luciano Castro, en un presunto acercamiento con una joven española mientras se encontraba en Madrid, sin la presencia de su actual pareja, Griselda Siciliani.

El encargado de consultarla fue el cronista Oliver Quiroz, quien no esquivó el tema y fue directo al hueso. Frente a cámara, le planteó: “Sabri, hace unas horas sorprendió a todos un audio que se filtró de Luciano Castro que le habría sido infiel a Griselda con una española. ¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención?”. La pregunta, cargada de polémica, buscaba conocer la reacción de la actriz ante un escándalo que vuelve a poner a su ex en el centro de la escena mediática.

Lejos de mostrarse incómoda, Sabrina respondió con claridad y tomó distancia del conflicto. En primer lugar, explicó su postura desde un lugar profesional y personal: “Bueno, yo tengo un tema que laburo de esto, hago un programa que se encarga también de hablar de estas cosas y que tienen donde encontrarme, pero no soy yo la que tiene que hablar del tema. No es a mí a quien me tienen que buscar, yo no tengo nada que ver”. Con esas palabras, dejó en claro que no se siente parte de la historia ni responsable de opinar sobre lo que involucra a su ex pareja.

Sin embargo, el cronista insistió y volvió a consultarle si el contenido del audio le había generado sorpresa. Fiel a su estilo frontal, Rojas fue contundente y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “A mí nada me sorprende”. La respuesta, breve pero elocuente, fue suficiente para encender nuevas interpretaciones y comentarios.

En ese contexto, Quiroz recordó una declaración que Sabrina había hecho tiempo atrás y que volvió a cobrar relevancia: “Un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés”. Lejos de esquivar el comentario, la actriz reaccionó con ironía y cerró el intercambio con una frase cargada de resignación y picardía: “Las vueltas de la vida, viste. ¿Qué querés que te diga?”.

De esta manera, Sabrina Rojas dejó en evidencia que no tiene intención de involucrarse en la polémica que rodea a Luciano Castro, aunque sus palabras, medidas pero filosas, volvieron a generar repercusiones. Una vez más, su postura pública se mantuvo firme: marcar distancia, no exponerse de más y dejar que el escándalo siga su curso sin ella como protagonista directa.