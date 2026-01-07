Wanda Nara confesó qué siente por Mauro Icardi y lo aniquiló con una dura frase

La aparición de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe) en reemplazo de Maxi López dio que hablar y la conductora de SQP (América Tv) le hizo una pregunta al hueso al momento de la charla en plena elaboración del plato.
Yanina Latorre le consultó a Wanda Nara por sus sentimientos hacia Mauro Icardi y la conductora de MasterChef Celebrity fue categórica.
Latorre le preguntó qué siente por Mauro Icardi y la respuesta de Wanda fue contundente. "Te voy a regalar una pregunta pero yo tengo la posibilidad de decir paso o capaz te la respondo", planteó primero la animadora del reality gastronómico.
Y Yanina la preguntó directa: "¿Hay tension sexual con Maxi López?". "No, te juro que no, cero, no quedó nada", le contestó rápido Wanda descartando esa hipótesis. Y luego Latorre fue por más: "¿Del 1 al 10 cuánto odias a Mauro (Icardi)?".
Wanda ahí respondió sin vueltas: "Creo que no lo odio, no es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente", y comentó que no lo ve feliz con su actual novia, la China Suárez.
"Fui tu cómplice de ese vínculo, te acordas cuando Maxi te había cortado las tarjetas y tuve que pagar la farmacia", le recordó entre risas la participante. Y Wanda añadió: "Tuviste un lindo gesto conmigo".
"Es mutuo, vos ayudaste bastante en mi carrera", cerró Yanina marcando la reconciliación entre las dos tras algunas diferencias públicas que tuvieron y que ahora parecen haber quedado en el olvido tras el reencuentro televisivo.
Wanda Nara lanzó un picante comentario desde su cuenta en X que tuvo mucho revuelo al hacer referencia de manera indirecta a su intimidad con su novio Martín Migueles.
"Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amigo, no compartimos nada, se 'preocupa tanto por mi bien'. Tengo 24 cm de razonez para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos", lanzó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Y agregó firme: "Si se ocupan de sus vidas quizás tendrían un poco de tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mi".
Moria Casán reaccionó sin filtros desde su programa La mañana con Moria (El Trece) y analizó a su estilo el polémico descargo de la mediática dando a entender sobre el tamaño íntimo de su pareja.
“Yo conozco gente que ha dicho 24 centímetros con dos dedos más. O sea que hay gente que es más feliz que esta mina. Pesada, pesada”, disparó la One entre risas tras leer al aire el mensaje de la mediática.
A lo que la panelista María Fernanda Callejón observó: “Yo no creo que haya 24 ahí y mirá que yo de esto sé. Vengo de ahí, en eso no hay 24″.
“Todo esto no es para que se sepa lo del señor actual, es para que se sepa lo del anterior. Que no sé si a ella no le sirvió, pero le sirvió bastante porque tiene dos hijos, pero a la China le recontra sirve, o sea que está todo muy bien”, cerró Moria asegurando que ese mensaje se trató de un palito para el ex Mauro Icardi.