¿Se reconciliaron? Captaron a Sofía Gonet y Homero Pettinato de la mano y a los besos

Para reforzar sus dichos, Ochoa exhibió un breve video en el que se observa a Sofía Gonet y Homero Pettinato esperando en la vía pública para subir a un automóvil. Si bien las imágenes no alcanzan para confirmar oficialmente una vuelta amorosa, sí evidencian un acercamiento entre ambos que alimentó rápidamente las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad.

Vale recordar que la historia entre los dos terminó envuelta en una fuerte controversia, marcada por acusaciones públicas y declaraciones cruzadas que tuvieron amplia repercusión en los medios y las redes sociales. Con el paso de las semanas, incluso, Homero Pettinato admitió públicamente que todavía seguía enamorado de la influencer, mientras que Sofía Gonet dejó entrever que había logrado dar vuelta la página y superar la relación.

Frente a la difusión de las imágenes, desde Intrusos (América TV) fueron a buscar la palabra del conductor para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, Homero Pettinato evitó confirmar cualquier tipo de reconciliación y optó por minimizar la situación. Según sostuvo, el video que comenzó a circular correspondería a otro momento y no sería reciente.

No obstante, ese argumento no tardó en generar dudas, ya que en las imágenes difundidas el influencer lucía el mismo tapado color camel con el que fue abordado por el ciclo de espectáculos al momento de rechazar cualquier posibilidad de un acercamiento sentimental con Sofía Gonet, un detalle que volvió a potenciar las versiones sobre un posible regreso de la pareja.

Cuáles son las fotos de Sofía Gonet antes de convertirse en "La Reini"

Sofía “La Reini” Gonet vive un presente decisivo en su carrera, con un salto que la consolida dentro del ecosistema digital y televisivo. Luego del impacto que generó su paso por MasterChef Celebrity, la influencer confirmó su participación en un reconocido reality que llega con un formato renovado y fuerte impronta en plataformas digitales. Su crecimiento, acompañado por un marcado cambio de imagen y estilo, la ubica hoy como una de las figuras emergentes más comentadas del universo online.

En los últimos días, la viralización de fotos antiguas de Sofía Gonet volvió a instalarla en el centro de la conversación en redes. En esas imágenes se la observa con el cabello rubio y una estética mucho más descontracturada, muy distinta a su apariencia actual. Ese contraste desató un debate en Instagram y TikTok sobre la construcción de la identidad en los influencers y cómo las transformaciones personales influyen en la mirada del público.

Su participación en MasterChef Celebrity funcionó como un verdadero impulso mediático. En el certamen, se destacó por su carisma y naturalidad frente a cámara, rasgos que le valieron reconocimiento de sus pares y hasta una nominación como revelación en los premios Martín Fierro. Ese paso por la televisión abierta fue clave para ampliar su alcance y abrirle nuevas oportunidades laborales.

La evolución de Sofía Gonet deja en claro que su cambio no se limita a lo estético, sino que responde a una construcción estratégica de su perfil público. Con acuerdos comerciales con distintas marcas y una presencia constante en redes sociales, La Reini reafirma su crecimiento sostenido dentro del mundo del entretenimiento digital.