Yanina Latorre aniquiló a Wanda Nara por su encuentro con Mauro Icardi y contó un dato clave

Y ahora, Yanina Latorre fue una de las primeras en reaccionar a estas imágenes y arrojó picantes críticas contra Wanda. “¿No era violento? ¿Qué pasó? La abogada quilombera no dijo que amenazaba a Wanda y que ella le tiene miedo? JAJAJA”, señaló filosa la panelista de LAM en su cuenta de X (ex Twtitter) haciendo referencia a las declaraciones que dio Ana Rosenfeld, quien representa legalmente a la mediática.

Luego Yanina afirmó tener información exclusiva sobre este inesperado encuentro que seguramente contará en LAM. Según la panelista, no habría reconciliación entre Wanda e Icardi porque el futbolista no estaría interesado en retomar la relación. De esta manera, sugirió que fue Wanda quien habría buscado acercarse a su ex.

La sospechosa visita de Mauro Icardi en el hospital Italiano por un motivo alarmante

En medio del escándalo por su separación de Wanda Nara, Mauro Icardi enfrenta un panorama complicado a nivel profesional por la lesión que tiene en la rodilla.

Por ese motivo, el jugador del Galatasaray tiene por delante un largo camino, que lo dejará -al menos- 6 meses sin pisar el campo de juego. El futbolista debe someterse a un tratamiento y, eventualmente, a una cirugía.

Inicialmente, a Mauro le ofrecieron atenderlo con los profesionales que forman parte del equipo médico del club al cual pertenecer. Sin embargo, no estaría del todo convencido con esa idea.

De hecho, Wanda Nara le sugirió que viaje a Italia, donde ella considera están los mejores traumatólogos para la lesión que él padece.

Según contaron en Socios del espectáculo, El Trece, Mauro no tiene definido dónde hará su tratamiento para recuperarse al 100 y poder volver a jugar.

En el ciclo de El Trece mencionaron que el jugador tenía previsto pasar por el hospital Italiano y realizar una consulta con los especialistas de dicha institución. Al parecer, no descartaría atenderse en nuestro país.

"No sabemos si vendrá o pegará el faltazo, como hizo la semana pasada en la audiencia con Wanda pero lo que sí es un hecho es que en el Italiano lo están esperando", señaló el cronista de Socios del espectáculo desde dicho de salud.