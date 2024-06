Yanina Latorre apuntó contra Dady Brieva por su millonaria deuda de expensas: "Es un tipo jodido"

"No es muy Nac&Pop el edificio", observó Marina. "No, al contrario, viven todos famosos multimillonarios", le respondió.

Y detalló: “Ahora me amenaza con juicio de (Gregorio) Dalbon (el mismo abogado de Cristina Kirchner), toda la misma calaña". "¿Y por qué te haría juicio?", le preguntó Calabró.

"Tengo el documento de la deuda, pero no sé, también dice que la mujer me hizo un juicio y no me hizo ningún juicio, nunca recibí una carta documento, les mando un beso grande, paguen las deudas", cerró la rubia filosa.

Yanina Latorre reveló el escándalo que involucra a un actor por una millonaria deuda de expensas

Este martes Yanina Latorre estuvo al frente de la conducción de LAM (América) y realizó un clásico enigmático donde sacó a la luz un polémico escándalo que tiene como protagonista a un reconocido actor por estar debiendo una suma millonaria de expensas.

“El señor Dady Brieva que vive en Puerto Madero en una mega piso, y que alquila tres departamentos devenidos en uno con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, debe exactamente $9.800.000 de expensas”, reveló la conductora luego de dar una serie de pistas.

Luego amplió la información y explicó: “Desde el mes de noviembre no las paga y en su departamento, que es el piso 17, que lo tenía a su vez alquilado, su inquilino debía 8 palos que los actualizó la semana pasada porque el tipo dejó el departamento. No lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaba los 8 millones”.

“Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda y hay un problema terrible en el edificio porque es muy grande, es El Chateau, y él está tratando de meter a La Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios. Los vecinos lo detestan”, agregó.

Por último, explicó de que se trataba la ejecución que mencionada y afirmó: “Te hacen juicio y te embargan. Trate de averiguar a quien le alquila y no pude. El dueño se la traspasa a él la deuda, él la debe haber asumido porque está en el consorcio y lo van a ejecutar a él”.