Yanina Latorre contó el próximo e importante paso que darán la China Suárez y Mauro Icardi

Y la actriz retrucó al instante: "No estoy embarazada. Quizás la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí. P/D: será la misma fuente que la de las 'pericias'?".

China Suárez

Lo cierto es que Yanina Latorre sigue adelante con la data fresca de la pareja y ahora reveló cuál es el importante paso que darán la China Suárez y Mauro Icardi.

La angelita contó que la China Suárez tiene cerrada una presencia en un importante evento en la costa atlántica y Mauro será nada más y nada menos quien la lleve al mismo.

"Pongo un paréntesis. Hoy la China tiene un evento en la costa argentina, la lleva Mauro", comentó Yanina desde su cuenta en Instagram.

Y agregó fiel a su estilo: "Amor, los tortolitos. ¿No es un montón? Les gusta lo mediático, imagínatelos a los dos en la playa argentina".

yanina latorre mauro icardi lleva a la costa a la china suarez.jpg

La furiosa respuesta de Yanina Latorre luego de que la China Suárez desmintiera el embarazo: "Lo hizo..."

Después de que la China Suárez negara el supuesto embarazo que había confirmado Yanina Latorre en sus historias de Instagram, la panelista de LAM, América Tv, reaccionó furiosa y le respondió a la actriz.

“La China desmiente… ¿Por qué tardó más de 24 horas? Cómo le gusta… todo lo hizo a propósito”, escribió sobre una captura de la historia que la ex Casi Ángeles había subido para desmentir el rumor.

yanina latorre historia_china suarez embarazo 2.jpg

En otra historia, Latorre disparó: “El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte"."Después cuando los periodistas le preguntan… Se hace la desentendida y no contesta”, remarcó filosa.

Por último, la conductora agregó picante: “Igual, no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wandagate, dijo que no los conocía. No tiene remate”.