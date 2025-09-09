A24.com

Yanina Latorre contó la jugada más polémica de la China Suárez con sus hijos que enfureció a Benjamín Vicuña

Yanina Latorre volvió a apuntar contra la China Suárez y sorprendió con una revelación que involucra directamente a Benjamín Vicuña y a los hijos que tiene en común con la actriz.

9 sept 2025, 18:22
Mientras la China Suárez permanece instalada de manera temporal en Turquía junto a Mauro Icardi y sus tres hijos —Rufina, Magnolia y Amancio—, fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, la actriz ya comenzó a realizar cambios significativos en la rutina de los chicos.

El actor chileno parece haberse molestado al enterarse que sus hijos asisten a clases en una institución educativa de Estambul. Sobre este tema, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV): “El tema es así. Ellos no tienen ningún tipo de diálogo ni de vínculo desde que ella posteó eso de lo del padre del año, que después lo terminó borrando porque hubo una negociación”.

“Acá estamos hablando de dos chiquitos que se les está cambiando el centro de vida, señaló la conducotra sobre lo que Suárez hace con los menores, y la diferenció de Pampita, que también tiene un novio fuera del país, “pero no le cambia el centro a los chicos, viaja ella”.

“Escolarizados del todo, no están en Turquía, lo que pasa que los chicos van a estar veinte días acá y veinte allá. ¡Me parece una locura que eso sea así! Es un acto de egoísmo total que una madre sacrifique de esa forma a los hijos, porque además no es que van a Brasil… ¡Es Estambul! ¡Que es un viaje largo!”, agregó.

Embed

El enojo de Benjamín Vicuña tras enterarse de la decisión de la China Suárez

Yanina Latorre detalló el motivo de la última discusión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos, y explicó el enojo que esto habría generado en él: “Benjamín está enojado porque no le contaron lo del apoyo escolar, porque ellos tienen firmado un acuerdo, de cuando se separaron, que el tema de la escolarización siempre tenía que ser resuelto entre los dos”.

“Esto a él lo tiene enloquecido”, afirmó Latorre, y sumó: “Hablé con una amiga de él y está muy amargado y preocupado porque él cree que en algún momento no van a venir más”.

De acuerdo con su versión, el actor chileno analiza posibles medidas: “Ahora están evaluando qué hacer y si hubo un incumplimiento de lo firmado. Porque apoyo escolar, veinte días… ¡Los pibes están yendo a un colegio y a él nadie le avisó!”.

Finalmente, Yanina cerró con un comentario punzante: “Al final, Icardi y la China están haciendo lo mismo que Mauro se queja de Wanda, que sostiene que ella vino acá y metió las nenas en el colegio. Yo creo que ella no le avisó porque pensó que él se iba a oponer. Porque Icardi sigue con la de restitución, yo creo que él se quiere quedar allá con los tres de la China y las dos de Wanda, más los que tengan juntos”.

China Suárez y Benjamín Vicuña

     

 

