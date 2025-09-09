Yanina Latorre contó la jugada más polémica de la China Suárez con sus hijos que enfureció a Benjamín Vicuña

Embed

El enojo de Benjamín Vicuña tras enterarse de la decisión de la China Suárez

Yanina Latorre detalló el motivo de la última discusión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos, y explicó el enojo que esto habría generado en él: “Benjamín está enojado porque no le contaron lo del apoyo escolar, porque ellos tienen firmado un acuerdo, de cuando se separaron, que el tema de la escolarización siempre tenía que ser resuelto entre los dos”.

“Esto a él lo tiene enloquecido”, afirmó Latorre, y sumó: “Hablé con una amiga de él y está muy amargado y preocupado porque él cree que en algún momento no van a venir más”.

De acuerdo con su versión, el actor chileno analiza posibles medidas: “Ahora están evaluando qué hacer y si hubo un incumplimiento de lo firmado. Porque apoyo escolar, veinte días… ¡Los pibes están yendo a un colegio y a él nadie le avisó!”.

Finalmente, Yanina cerró con un comentario punzante: “Al final, Icardi y la China están haciendo lo mismo que Mauro se queja de Wanda, que sostiene que ella vino acá y metió las nenas en el colegio. Yo creo que ella no le avisó porque pensó que él se iba a oponer. Porque Icardi sigue con la de restitución, yo creo que él se quiere quedar allá con los tres de la China y las dos de Wanda, más los que tengan juntos”.