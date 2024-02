Yanina Latorre criticó sin filtro a Lali Espósito por politizar su carrera: "Está muy influenciada por..."

Durante el pase radial con Luis Majul, la mujer de Diego Latorre sentenció que "La colectividad artística, más del 50 %, es kirchnerista". Y confió: "Yo no sabía que Lali es kirchnerista, me enteré el día que escribió 'Que peligroso, que triste'".

Al tiempo que apuntó contra el novio de la cantante. "Yo creo que ahora está muy influenciada por el novio, Pedro Rosemblat, un periodista muy carismático pero del kirchnerismo. Yo no lo seguía, pero me puse a ver qué dice y es un tipo que estuvo muy del palo de Massa... usa mucho el término antipatria, y quiere que le vaya mal a Milei", disparó Yanina Latorre.

"Es muy carismático y muy gracioso. Es entrador, creo que ella está muy enamorada... a veces pasa que uno se mimetiza. Porque oh casualidad que se pone de novia con este pibe y se termina subiendo al escenario y dice lo de los antipatria. Creo que Lali se fue de mambo. Ahora se ríe y dice 'yo lo voté', 'el que no salta votó a Milei'. Todo muy politizado. A ella no le suma porque tiene un gran talento, la siguen mucho las chicas jóvenes...", concluyó contundente.

El mensaje de la mamá de Lali Espósito a la artista en medio de la polémica con Javier Milei

Recientemente Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, salió a defender a la artista después de que Javier Milei la acusara de recibir dinero de varios gobiernos a cambio de brindar recitales masivos.

En sus historias de Instagram, Majo compartió una foto donde se la puede ver abrazada a su hija junto a dos emoji: uno de un corazón y otro de una flor.

El detalle fue que musicalizó la historia con la canción “Princesa” de Joan Manuel Serrat. “Tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las de más chicas del barrio”, fue el fragmento del tema elegido para apoyar a su hija.