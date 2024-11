Yanina Latorre deslumbró a todos con una sensual producción de fotos en microbikini a sus 55 años

Embed

"Estoy con un día tranquilo... fotos. Se vienen mis trajes de baño", reveló en una de sus historias virtuales en medio de la sesión fotográfica. "Lo estoy dando todo. Te morís con la colección de ropa, bikinis, ropa de playa... todo lo que tengo para este verano", agregó en otra historia para luego confesar: "Terminé en la pileta cual Pampita, con el pelo mojado. Lo di todo".

Y a pesar de que en la web todavía no está subido el material, Yanina Latorre compartió desde sus Instagram Stories algunas imágenes a modo de adelanto, donde se la ve radiante y más diosa que nunca al borde de la pileta con una bikini blanca y negra con estampado de cebra, sobre la que anunció "Feliz. Se viene mi cápsula", así como en otra posó con un traje de baño negro contra un vidrio y prendió fuego las redes al mostrarse de espaldas.

Yanina Latorre - producción bikinis.jpeg

Yanina Latorre reveló detalles del romance entre Wanda Nara y L-Gante: "Como si fuese de la mafia"

Este miércoles, Yanina Latorre reveló detalles del romance de Wanda Nara y L-Gante. "Él llega, entra, como si fuese el capo de la mafia", contó.

"Ayer, me contó una amiga que es vecina, ahí donde vive Wanda, en el Chateau, era un quilombo de prensa. Él llega, entra, como si fuese el capo de la mafia. Salen y entran de la mano. Se muestran como novios oficiales", precisó la rubia en su programa radial de El Observador.

"La madre de Wanda que otrora odiaba a L-Gante, igual que Zaira, puso un posteo bastante duro porque la gente empezó a criticar a Wanda", siguió la panelista de LAM (América TV).

Embed

Luego, leyó el mensaje de Nora Colosimo: "'Solo el dueño de la casa seb dónde están las goteras'. Para mí, ella va a querer instalar que no le pasa dinero. Eso cuando dijo 'yo mantengo a mis hijas', yo creo que Icardi fue muy generoso con ella, con las hijas y sus tres hijos. Ella hace un tiempo dijo que los mantuvo toda la vida cuando Maxi (López) no le daba plata. Ahora hacerlo quedar como un miserable, creo que no da, porque aparte ella maneja todo".

Y siguió leyendo: "'Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasás'. Esta tipa el año pasado estaba en Estambul con Icardi viviendo con los pibes y ahora lo hace mier..."