Yanina Latorre destrozó a Paula Chaves por bajarse de la conducción del Cantando 2024

"Qué mal perdedora, está diciendo que le chorearon en la final del Bailando contra la Mole Moli. Habías dicho que sí al Cantando y después te arrepentiste, o sea, ¿vas a ir a un reality donde se le chorea a la gente?", comenzó diciendo de manera irónica.

Luego, remarcó: “Paula, tu marido fue el ganador del Bailando por un Sueño, entonces querés decir que también estuvo organizado. ¿Si cerraba la votación y ganabas vos, también ibas a decir que estaba arreglado?”.

“Lo que me jode de Paula es que va contra el programa que le dio todo lo que es, porque Pedro, que era el productor de Marcelo, terminó siendo súper conocido cuando se pone de novia con ella, es ser medio desagradecido”, concluyó.

La sorpresiva reacción de Zaira Nara cuando le contaron que Paula Chaves ocupó su lugar en Luzu

Paula Chaves y el Pollo Álvarez se hicieron cargo de la conducción de Nadie dice Nada por Luzu Tv mientras Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato se tomaron uno días de vacaciones por Europa.

En este contexto, Zaira Nara se sorprendió cuando le contaron que Paula se hizo cargo de ese espacio, el mismo que ella optó por no aceptar al ser una responsabilidad diaria y se le complicaba por sus obligaciones de madre y otros trabajos.

“La realidad es que yo no estoy en Rumis, en la diaria, porque mi agenda de viaje de madre y de laburo no me lo permite”, explicó la hermana de Wanda en una nota con Socios del espectáculo, El Trece.

A lo que el cronista Rodrigo Bar le marcó que Paula aceptó la propuesta de hacerse cargo de la conducción diaria del ciclo de streaming de Luzu en los días en que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña estén ausentes y ya comenzó a cumplir la labor.

Luego de un particular e incómodo silencio, Zaira aclaró al respecto: “Ah, no, pero no es mi lugar”. Y agregó sobre su postura de no aceptar el ofrecimiento de Luzu: “No sé puntualmente para qué día me habían llamado, para qué semana”.

“Cuando pasa algo así, me imagino que llaman a todas las conductoras que hay”, explicó Zaira Nara sobre la propuesta que rechazó y que terminó aceptando su ex amiga Paula Chaves, con quien se distanció hace un tiempo.