Maru Botana habló del cara a cara con Yanina Latorre en MasterChef tras años peleadas: "Le dije que..."

"Obvio que me preguntaron si estaba para hacerlo pero no lo pensé como una cosa adrede, me encanta reemplazar a Betu", añadió la chef. Y sobre cómo transcurrió la grabación explicó: "No me sacó el tema de la pelea, todo pura paz. Convivencia, respeto y un clima muy lindo".

Botana reconoció qué fue lo que le molestó de Latorre y tanto las enfrentó: "A mi no me gusta la mentira, sobre todo cuando mienten. Ya está, hay que dar vuelta la página".

Y contó el picante comentario que le hizo: "Le dije que me encantaba verla en un papel de buena", concluyó.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre las dos viene de cuando fueron compañeras en la facultad unos años y Latorre acusó a Botana de hacerle bullying, algo que la cocinera desmiente rotundamente.

maru botana 3

Yanina Latorre destrozó a Maru Botana en LAM

Yanina Latorre le respondió con todo al aire a Maru Botana tras sus dichos en una nota con Infobae donde la cocinera desmintió haberle hecho bullying a la conductora en la época donde estudiaban juntas.

La disputa, que se remonta a sus años universitarios en la Universidad de Belgrano, gira en torno a acusaciones de desórdenes alimenticios y tensiones personales. Mientras Latorre sostiene que Botana la trató injustamente, Botana niega las acusaciones y asegura no entender el origen del conflicto.

"Estábamos todas tomando el té, aparte te lo puede contar Dora (la madre de Latorre), Dora lo vivió, yo no era esta Yanina, era medio pelo..., y ella delante de todo el mundo, yo estaba con el rogelito, se para enérgica y me dice: '¿vos cuándo nos vas a decir la verdad? que vos venís acá y comés sin parar: brownies, rogel, tarta de limón, y salís de acá y vomitás, porque no puede ser que seas flaca'. Se ve que ella se cuidaba tanto y odiaba verme comer. Y yo como una pelo..., en vez de mandarme a la mierda, me puse a llorar porque me sentí insultada", comenzó Yanina su fuerte relato.

"Vivíamos a diez cuadras de diferencia, me fui caminando hasta mi casa llorando. Te la resumo: nunca más nos hablamos. Ellas (las amigas) quedaron todas de un lado y yo era como 'la anoréxica' y quedé sola. Y nunca más hubo vínculo. Mis amigas siguieron un año más, se terminaron peleando porque no sé en qué las cagó y después vinieron a querer amigarse conmigo y por supuesto les dije que no. Y me quedó con un odio hacia Maru Botana", siguió firme Yanina Latorre.

"La empecé a ver de nuevo cuando crecimos, me caso con Diego, me voy a vivir afuera. Yo termino la facultad recibida, nunca más nos hablamos, nos veíamos todos los días en las clases", recordó.

Luego contó cómo fue un encuentro que tuvo con Maru Botana en un evento: "Ella se quiso hacer la copada, mi nombre de soltera es Yanina Arruza, y dice 'Hola, Yanina Arruza, tanto tiempo'. Le digo '¿Ahora me saludás y me decís Yanina Arruza? ¿Te acordás de los cinco años de la facultad que me limpiaste, me trataste de anoréxica'. Se lo dije adelante de todo el mundo, blanca quedó, siguió caminando y se fue. Siempre que me la crucé, cruzó de vereda".

Y reiteró que su relato es verídico ante la desmentida de la cocinera de lo que cuenta: "Qué necesidad tengo yo de contar una cosa que viví para la mierda a las 17 años. Me quedé sin amigas por culpa de ella, la pasé mal en la facultad porque las veía en la clase todos los días y es jodida", sentenció.