Yanina Latorre fue tentada para integrar una fórmula con Alberto Samid y Esmeralda Mitre

Embed

Yanina contó que rechazó la propuesta de entrada. "Le dije que no, de ninguna manera. Le expliqué que no me interesaba la situación para nada. Nunca haría política", enfatizó.

La angelita recordó que ella se opuso cuando Cinthia Fernández anunció su precandidatura. "Iría contra mis principios, en todo sentido. Acordate cómo me enojé con Cinthia Fernández cuando se candidateó. Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja, que no hizo toda una carrera en política, no debería postularse", sostuvo.

Por último, remarcó que no se dedicaría a la política ni con Samid ni ningún otro referente porque está lejos de incursionar en ese ámbito. "No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura política. ¡Por Dios!", sentenció.

image.png

Yanina Latorre reaccionó picante ante los que cuestionan sus vacaciones en Miami: "Mucho resentimiento"

Tras revelar la enfermedad que tiene en su pie, Yanina Latorre disfruta de unos días de descanso junto a su marido Diego Latorre en las playas de Miami y respondió a algunas críticas que recibió vía redes sociales.

"Besis para los que me bardean... Estoy en Miami, que es grasa y donde hay algas... Ja, ja, ja...", lanzó picante la panelista de LAM, América Tv, vía Twitter.

Y agregó: "Mientras los odiadores seriales se cag... de frío y defienden a Albetico cag... de hambre. Amooooooor".

image.png

El contundente video que grabó Yanina Latorre desde las playas de Miami

Después, desde sus historias de Instagram, Yanina Latorre se refirió a algunos comentarios que recibió donde cuestionaban que había algas en el agua y les contestó desde la arena y muy relajada tomando sol junto a su marido Diego Latorre.

"Yo tirada en la reposera. Subís una foto a Twitter y el pelotu.. resentido y envidioso te dice: ay, está lleno de algas. Pero vos te estás cagando de frío en un monoambiente y yo estoy en la playa", retrucó.

Y arremetió: "Se puede ser tan resentido... Y otros me dicen: ¿Yani siempre te vas a Miami? Yo voy donde se me canta la garompa. Mucho resentimiento. Albertico, ayuda a la gente que está muy resentida".