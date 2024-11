Yanina Latorre fulminó a Wanda Nara por la denuncia contra Mauro Icardi: "Necesita ensuciar al otro"

"Vos sabés hasta dónde ir. Es una provocación para un tipo que está de duelo, que se está separando, que se está rompiendo una familia, y vos a los chapes. Yo creo que está tan caliente con L-Gante que no lo puede manejar. Está como una nena de 12 años", siguió la panelista de LAM (América TV).

Y remarcó: "Este es el mismo modus operandi que usó con Maxi (López). A Maxi también lo denunció y con Maxi también hizo todos estos escándalos. Y ahora se amigó y está todo bárbaro. Se ve que Wanda no sabe terminar los vínculos, entonces necesita ensuciarlos para quedar bien ella".

"Cuando se calienta con uno nuevo, y siempre es un pendejo, porque cuando se metió con Icardi, también tenía 21 años y ella era más grande. Se ve que no lo puede manejar. Es todo muy desprolijo. Nadie te puede maltratar, ahora tenemos que ver qué es lo que pasó. Y yo no sé si ensuciaría tanto al padre de mis hijos, porque después te amigás", cerró filosa Yanina.

Este martes, Yanina Latorre criticó duramente a Wanda Nara por su romance con L-Gante. En su programa radial de El Observador, disparó: "Hacé lo que se te cante, pero no lo muestres".

"Wanda, sos buena madre, separate de (Mauro) Icardi, seguí con Icardi, hacé lo que se te cante el or...", comenzó diciendo la rubia. "Cuando vos mostrás todo eso, abrís el abanico para que la gente te diga: 'mala madre, puta, no puta'. Y además estás ridiculizando a los chicos", subrayó.

Y siguió: "Yo creo que no hay que quedarse donde uno no quiere estar, que uno no tiene que estar con alguien que te fue infiel, y si no confiás más en esa persona o te sigue siendo infiel o vos decidiste que se terminó, hay gente que puede perdonar y hay que gente que no, y es loable, pero yo creo que ella al exponer tanto... porque el año pasado cuando tuvo el temita de su enfermedad se apoyó en Mauro y se fue con Mauro".

"Hace diez días estaba acá con Mauro de romance, tomando mate, subiendo fotos en la cama y selfies juntos. Si vos no exponés lo de Mauro, nadie lo sabe. Hay mucha gente que está en crisis con el marido, que va y viene, y en el medio agarra un chongo, pero no te lo comunica por las redes sociales", cerró filosa.