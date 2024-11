¡No se guardó nada! Yanina Latorre expuso en LAM las pruebas que comprometen a Wanda Nara

"Aunque no lo podamos creer", disparó Pepe Ochoa sobre el romance. "¿Por qué no?", preguntó Marixa Balli. "Porque es un niño, esto no termina bien", opinó Latorre.

Luego, siguió: "Ella blanquea su noviazgo de hace cinco días porque se ve que en el medio pasó de todo entre los dos. Y ella también me dice '¿pero ustedes no andan diciendo que Icardi tiene novia?'. Le digo 'yo no lo dije, en LAM no se dijo'. Porque a ella también le molesta que Icardi tenga novia".

"A mí me parece que Wanda lo hizo tóxico a Mauro", sugirió Fernanda Iglesias. "No, te puedo contar. La primera vez que fui a cenar con ellos dos, que se los dije... Porque ella se olvida. Me puteó el sábado. Y yo le dije 'flaca, nunca me dijiste ni gracias con lo de la China (Suárez). Me inmolé por vos'. Nunca un gracias. Cuando le pedís una data te clava el visto. Cuando ella se casó la que fue la vocera de este romance de Icardi y ella, defendiéndolos de la icardiada, fui yo. Hice todo el romance. Ella me llamó llorando desesperada, me dijo que no tenía la tarjeta de crédito. Le pagué el medicamento para los pibes, no tenía ni para la farmacia".

Y agregó: "En ese momento fui a comer con ellos... dos tóxicos. Se revisaban los teléfonos, tenían los dos las claves de las redes sociales. Les dije: 'chicos, esto no termina bien'".

Después, Yanina aseguró enojada: "Me inmolé, sé todo. Tengo 20 mil chats que la comprometen y cuando me calenté, amenacé". Acto seguido, intervino el conductor Ángel de Brito: "Ahí, está el detalle. Hay cosas que Wanda le contó a Yanina que la hacen quedar muy mal parada con todas sus colegas, las botineras de elite. Vos le tiraste '¿te acordás de lo que me dijiste de Cami Homs?'. Y así te habló de otras tantas. Siempre las botineras medio que la despreciaron".

"Wanda, cuando tuvo el problema con Mauro y la China, me quería operar a mí. Que yo ahí no entré. Como que no era la única cornuda y los ensuciaba a todos, sin ningún tipo de pruebas. Incomprobable. Yo cuando conté lo de la China y Wanda fue porque ella me pidió que lo cuente. Ella quería que se sepa todo. Ella me uso, yo me dejo usar cuando me conviene", siguió Yanina.

"Por eso cuando dice que miento e invento fuentes, ella sabe que si hay algo que no hago es inventar. Me ha hablado hasta de (Benjamín) Vicuña. Ella, cuando pasó lo de la China, enloqueció. Entonces, empezó a llamar a Vicuña, a todos los que tenía algo que ver con ella", detalló.

La furiosa advertencia de Wanda Nara a Yanina Latorre por criticarla: "Otro juicio"

La confirmación del romance entreWanda Nara y L-Gante sin duda fue la bomba de la semana y tras la grave lesión que sufrió Mauro Icardi en Turquía, todavía esposo de la conductora de Telefe, Yanina Latorre dio su parecer y no dudó en cuestionarla.

"Vos viste las barbaridades que está haciendo Wanda Nara... Pobre Icardi, está mal y ella en Brasil. Andá a cuidar al padre de tus hijos, andá a darle una mano", expresó Latorre con su habitual verborrágica honestidad desde su programa radial en El Observador.

Claro que eso no fue todo. Porque también recordó el comportamiento de Mauro para con Wanda cuando ella más lo necesitó: "Cuando estuviste que casi te moriste en la miseria, te salvó de todo. Yo soy una mujer agradecida, y la familia es la familia...".

Así las cosas, tras ello este sábado, la conductora de Bake Off Famosos le respondió con todo a la periodista. Desde su estadía a puro romance en Río de Janeiro junto a L-Gante, y después de mostrar desde sus redes que estuvo en contacto con Mauro ofreciéndole su ayuda, Wanda Nara sumó a sus historias virtuales una dura advertencia que todo hace creer que estaría dirigida a Yanina.

"A la señora que da cátedra de vida... Le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario, hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona", escribió furibunda la mayor de las Nara.

Y concluyó letal: "Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad con mentiras o testigos inventados".