Yanina Latorre incineró al Turco Naim con su amor secreto antes de la infidelidad de Emilia Attias

Pero como Latorre fue relatando de manera enigmática esta impensada separación, algunos integrantes descubrieron de quién se trataba mientras que otros seguían tratando de descubrir la identidad de los protagonistas.

“Fue compañero de elenco tuyo, no sé si te lo habrás volteado o no. Después me dirás en privado”, le dijo pícaro Ángel de Brito a Nazarena Vélez luego de que Pepe Ochoa revelara que Naim había sido compañero teatral de la ex de Agostini.

Fue allí cuando Yanina Latorre intervino picante. “Cuchá. ¿Él no le daba a…?”, tapándose la boca y gesticulando para no revelar la identidad al aire. “¡Si, claro! ¡Claro que sí!”, asintió el conductor y ante el desconcierto de Nazarena le enviaron el nombre "de cuatro letras" por mensaje de WhatsApp, quien sorprendida lanzó “¿A ella le dio?”, sin poder creerlo.

Turco Naim a Emilia Attias

Famoso actor sería el tercero en discordia en la separación de Emilia Attias y el Turco Naim

Yanina Latorre tiró un bombazo en LAM: el Turco Naim (57) y Emilia Attias (37), quienes tienen a su pequeña Gina, de 7 años, se separaron en medio de un escándalo por infidelidad.

“Como él tenía miedo de que esto trascienda (...), se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador”, detalló la panelista en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

A su turno, Fernanda Iglesias contó que había un tercero en discordia: Nicolás Francella estaría saliendo con Emilia Attias. Ambos se conocieron durante el rodaje de una película en 2022.

“La banco a ella: el tipo grande, no labura, deprimido, todo el día tirado. Ella en la plenitud de su edad, hormonada, espléndida y bancando todo”, señaló Yanina. ”Algún día se tenía que dar cuenta esta chica”, dijo Matilda, mientras Nazarena aseguró que Naim es “bravo”.