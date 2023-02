Yanina Latorre lapidaria con Romina de Gran Hermano 2022: "Si tanto extraña a las hijas..."

Embed

“Si tanto extraña a las hijas, que se vaya, no hay quien te pare”, dijo la angelita, y se sumó a dar su punto de vista Nazarena Vélez, quien también fue tajante con algunas actitudes e la ex diputada.

“Creo que desde que se fue Alfa Romina está más expuesta, porque antes con la personalidad tan fuerte de Alfa no se notaba su personalidad, y ahora con sus comentarios como “está más gorda”, y demás, quedó a la vista cómo es”, dijo la mamá de Barbie.

image.png

El ex de Romina de Gran Hermano 2022, Walter Festa, hizo una fuerte denuncia contra la jugadora

Tras la reciente eliminación del sobrino de Romina Uhrig de Gran Hermano 2022, marcando así la primera expulsión de los familiares del exitoso reality de Telefe, su ex marido, Walter Festa, salió a bancar a la madre de sus hijas y denunciar un ensañamiento contra la jugadora.

Así, el ex intendente de Moreno recientemente compartió desde su cuenta personal de Facebook una publicación del fans club de la ex diputada y actual participante de Gran Hermano, que habla de una "campaña sucia" contra Romina para dejarla fuera de competencia. "Yo no lo escribí. Lo comparto porque es así", comentó sobre el texto en su perfil.

“Impotente a esta campaña sucia que están haciendo todos contra Romina, pero no del juego o del reality sino de su vida personal. Una locura ensañarse así con alguien que no conocen y sobre todo que no se puede defender aún”, asegura el primer párrafo del texto.

walter-festa-texto-por-romina-uhrig.jpg

“Desde el Fans Club Oficial de Romi queremos repudiar a cada persona y programa que está haciendo esto y ojalá cuando ella salga pueda tomar cartas en el asunto y hundirlos como la mierda que son, comenzando por Kuarzo”, continúa el enérgico comunicado del fandom de Romina y apoyado por Festa.

Por último, denuncian saber que Uhrig no llegará a estar entre los cuatro finalistas: "Sabemos que lamentablemente Romi no llega a la final, que posiblemente sea la próxima eliminada pero ¿Sabe qué? Aunque vayan a lograr su cometido, no van a ganar nunca, porque Romi tiene mucho futuro de ahora en adelante y todas las cosas buenas que le vendrán en su vida". ¿Será?