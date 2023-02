El ex de Romina de Gran Hermano 2022, Walter Festa, hizo una fuerte denuncia contra la jugadora

walter-festa-texto-por-romina-uhrig.jpg

“Impotente a esta campaña sucia que están haciendo todos contra Romina, pero no del juego o del reality sino de su vida personal. Una locura ensañarse así con alguien que no conocen y sobre todo que no se puede defender aún”, asegura el primer párrafo del texto.

“Desde el Fans Club Oficial de Romi queremos repudiar a cada persona y programa que está haciendo esto y ojalá cuando ella salga pueda tomar cartas en el asunto y hundirlos como la mierda que son, comenzando por Kuarzo”, continúa el enérgico comunicado del fandom de Romina y apoyado por Festa.

Por último, denuncian saber que Uhrig no llegará a estar entre los cuatro finalistas: "Sabemos que lamentablemente Romi no llega a la final, que posiblemente sea la próxima eliminada pero ¿Sabe qué? Aunque vayan a lograr su cometido, no van a ganar nunca, porque Romi tiene mucho futuro de ahora en adelante y todas las cosas buenas que le vendrán en su vida". ¿Será?

Romina de Gran Hermano 2022 habló por primera vez de Walter Festa y la separación: "Lo primero que hizo fue..."

En medio del conflicto en la convivencia con La Tora, Romina Uhrig habló por primera vez en Gran Hermano 2022 de su separación de Walter Festa, el ex intendente de Moreno y padre de sus hijas. En una charla en la cocina con Daniela y Julieta, la ex diputada dio detalles del final de su relación con el padre de sus hijas y reconoció que a veces lo extraña.

“Ay, no saben cómo extraño. Me agarra desesperación a veces, no quiero ni pensar. Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas. Es por momentos igual, después me acuerdo (de otras cosas) y ya no”, dijo Romina a sus amigas días atrás antes de la salida de Dani.

“Ayer por la película me acordé de cuando nos fuimos de viaje con los chicos, con Mía, con los nenes de él. Me re acordaba de lo lindo que la habíamos pasado. Es como que…”, continuó sincera.

A lo que Julieta le dijo: “Él también te debe extrañar, estuvieron un montón de tiempo juntos”. Pero Romina contestó: “No sé. No creo. Él estaba re bien, lo veías entero. Yo no lo quería atender de lo mal que me ponía y él estaba enterísimo. Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí”.

Y sobre el final de la relación, Romina Uhrig admitió: “Él lo re superó y ya lo había superado en casa. Él mismo me lo dijo, que ya había hecho la separación en casa y yo nunca me di cuenta. Muchas cosas me dolieron un montón, que después me enteré de su boca”.

Y siguió picante: “Él apenas se separó de mí, lo primero que sentí es que quería tener libertad para estar con otras minas. Te lo juro. Siempre fue un hombre de estar… pero nunca le di importancia. Era como que se quería sentir libre en vez de preferir una familia, es lo que presentía yo. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina”.

“Supuestamente era una amiga, una conocida mía, una compañera. No sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”, cerró Romina.