Yanina Latorre reaccionó a las provocaciones de Morena Rial y la fulminó: "Sos mala madre"

Ante estas imágenes, la angelita le contestó en LAM (América) y fue letal con sus palabras. “Es el kit de una niña de 24 años que fue medio boluda, cometió un error, porque eso sí es un error, su mamá no la crio para esto, y la retó, y se encargó sola porque labura todos los días de su vida, gana guita, y pagó la multa”, sostuvo en primer lugar.

muñeca Lola Latorre LAM

Luego, continuó: “Vos, sos chorra, sos mala persona, sos desagradecida, una delincuente, y lo que puede ser peor una persona, sos una mala madre. Salís a afanar con un pibe lo usas de escudo. ¿Desde qué lugar te da la cara para reírte de mi, de mi marido, y de mi hija? Puta, no puta, cornuda, con amantes, y la pu… que los parió, no cometemos delitos. Yo laburo como una burra todo el día y vos no podes decir lo mismo”

“Vos vendes casinos online ilegales, ojalá te cierren la cuenta de Instagram, y mi hija trabaja todo el día. Se mandó una macana, pero vos reina…naciste macaneada y encima desagradecida. Tu papá te dio una segunda oportunidad en la vida, tenías todo, porque vos no salís a robar por hambre, salís a afanar por hija de pu….Seguí mandándome fotitos que nosotros nos divertimos y no tengo una mancha en ninguna comisaría”, completó.

Por último, aclaró: “Ni siquiera me enoja, no puedo creer que una delincuente y mala madre se dedique a destrozar una familia. ¿Con qué cara salís a afanar con tu hijo y le decís a mi hija borracha?".

Embed

Morena Rial pidió disculpas públicas en medio de la polémica por la causa de robo: "Estoy..."

A casi dos meses de la detención que dejó a Morena Rial en el ojo de la tormenta, la hija del conductor publicó en sus redes sociales un contundente comunicado mostrándose arrepentida por sus comportamientos hasta el momento.

“Quiero comunicarles que como me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al tiempo de excarcelarme, el compromiso afectivo y personal que asumo ante mi padre Jorge Rial, mi hermana y mis hijos", manifestó.

Luego, reconoció: “Sumado al compromiso de conducta que comprometí ante mis abogados del estudio del doctor Pierri y la oportunidad que me brindó la justicia al concederme esta excarcelación extraordinaria, sigo manteniendo mi actitud de evitar todo tipo de declaración periodística”.

“He hablado mucho con mis abogados y sinceramente pido disculpas públicas por los eventuales errores que cometidos en estos últimos 30 días. He aprendido mucho y estoy aprendiendo más. También estoy llevando adelante una terapia intensa que me permita ir mejorando mis acciones”, sostuvo.

Y agregó: “Independientemente de las determinaciones que la justicia dispuso hacia mi, destaco la preocupación de la jueza de garantías en el seguimiento cercano de mis tratamientos. Me hace muy bien este control y tanto mis abogados, la jueza, mi familia y los profesionales agradezco esta oportunidad y la contención que me dan”.

Por otro lado, mencionó: “Con respecto a los chats que tomaron conocimiento público a través de un abogado poco profesional que está en la causa, y cuya identidad se conoce perfectamente, solo quiero informarles que estoy a disposición de la Justicia y que voy a comparecer con mis abogados al primer llamado que me efectúen, y que más allá de lo que se desprende de su lectura y los chats mezclados y a favor que han salido, brindaré testimonio en ese acto de defensa”.

“¡Respondo únicamente por mí, no por los demás imputados! Agradezco profundamente a @alejandro_cipolla por su excelente desempeño, demostrando que es uno de los mejores abogados del país. Por eso mismo, lo sigo eligiendo junto a @pierrimiguelangel”, concluyó.